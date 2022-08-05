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В Госдуме призвали видеоблогеров переходить на отечественные сервисы - РИА Новости, 05.08.2022
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В Госдуме призвали видеоблогеров переходить на отечественные сервисы
В Госдуме призвали видеоблогеров переходить на отечественные сервисы - РИА Новости, 05.08.2022
В Госдуме призвали видеоблогеров переходить на отечественные сервисы
Российским видеоблогерам, которые продолжают использовать сервис YouTube, стоит переходить на российские сервисы, заявил замглавы комитета ГД по информационным... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:13
2022-08-05T14:13
общество
технологии
youtube
госдума рф
антон горелкин
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российским видеоблогерам, которые продолжают использовать сервис YouTube, стоит переходить на российские сервисы, заявил замглавы комитета ГД по информационным технологиям Антон Горелкин."Очередной сигнал для всех, кто продолжает выкладывать ролики на американском видеохостинге: пора переезжать на отечественные сервисы. А вслед за контент-мейкерами потянется и аудитория", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что видеохостинг используется для ведения информационной войны, поэтому блокировка сервиса в первую очередь скажется на тех, кто в этой войне не участвует."Для информационной войны используется видеохостинг, на котором полно детского и неполитического контента. Блокировка YouTube в первую очередь ударит по тем, кто в этой инфовойне не участвует. А значит, продолжая армейские аналогии, единственный выход – это эвакуация", - отметил он.
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общество, технологии, youtube, госдума рф, антон горелкин
14:13 05.08.2022
 
В Госдуме призвали видеоблогеров переходить на отечественные сервисы

Депутат Горелкин призвал видеоблогеров переходить с YouTube на российские сервисы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российским видеоблогерам, которые продолжают использовать сервис YouTube, стоит переходить на российские сервисы, заявил замглавы комитета ГД по информационным технологиям Антон Горелкин.
"Очередной сигнал для всех, кто продолжает выкладывать ролики на американском видеохостинге: пора переезжать на отечественные сервисы. А вслед за контент-мейкерами потянется и аудитория", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что видеохостинг используется для ведения информационной войны, поэтому блокировка сервиса в первую очередь скажется на тех, кто в этой войне не участвует.
"Для информационной войны используется видеохостинг, на котором полно детского и неполитического контента. Блокировка YouTube в первую очередь ударит по тем, кто в этой инфовойне не участвует. А значит, продолжая армейские аналогии, единственный выход – это эвакуация", - отметил он.
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 20:17
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова
 
ОбществоТехнологииYouTubeГосдума РФАнтон Горелкин
 
 
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