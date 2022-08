https://ria.ru/20220805/vef-2022-1807425054.html

Лидеры нового поколения Friends for Leadership примут участие в ВЭФ-2022

Лидеры нового поколения Friends for Leadership примут участие в ВЭФ-2022 - РИА Новости, 05.08.2022

Лидеры нового поколения Friends for Leadership примут участие в ВЭФ-2022

2022-08-05

Международное сообщество лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership представит совместные инициативы и проекты в сфере устойчивого...

МОСКВА, 5 авг - Фонд "Росконгресс". Международное сообщество лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership представит совместные инициативы и проекты в сфере устойчивого развития на VII Восточном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Участники сообщества из 15 стран примут участие в сессиях деловой и молодежной программы ВЭФ-2022, а также проведут встречи с потенциальными инвесторами и партнерами из числа российских и зарубежных лидеров в сфере бизнеса и финансов."С удовольствием приглашаем неравнодушную молодежь из разных стран мира, включая страны БРИКС, ШОС, СНГ, АСЕАН, АТЭС, страны Африки и Латинской Америки, к участию и работе в рамках Восточного экономического форума. Новые знания, контакты, дружба и партнерства, получаемые на мероприятиях "Росконгресса", помогут молодым людям стать действительно будущими мировыми лидерами, а также реализовать свои проекты для изменения мира к лучшему в контексте реализации Целей в области устойчивого развития, принятых ООН до 2030 года", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.На Форуме будут представлены проекты и инициативы участников по таким темам, как устойчивое развитие и энергетика, изменение климата и охрана природы, посткризисное восстановление, инновации в сфере образования, науки и технологий. При этом проекты уже находятся на стадии реализации и имеют потенциал масштабирования на территории России.Friends for Leadership — постоянно действующий международный пул иностранной молодежи, вовлеченной в продвижение многосторонних экономических и гуманитарных проектов.Сообщество получило развитие в 2018 году совместными усилиями Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив "Центр международного продвижения" и Фонда "Росконгресс" на площадке ПМЭФ. Сейчас оно объединяет проектные команды более 100 стран, работающих над масштабированием своих решений в 23 проектных группах, включая 17 Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.В 2018-2021 годах в мероприятиях ВЭФ приняли участие более 100 лидеров и предпринимателей Friends for Leadership из Индии, Китая, Японии, Бангладеш, США, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, Сербии, Непала, Индонезии, Пакистана, Республики Корея, Уругвая, Швейцарии, Нигерии, Перу, Чили, Филиппин, Хорватии, Италии, Казахстана и России.Организатор Восточного экономического форума – Фонд "Росконгресс".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

