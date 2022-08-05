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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля - РИА Новости, 05.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля

Рубль немного ослабел в пятницу, но вырос по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро - до 61,54 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:29

2022-08-05T19:29

2022-08-05T19:29

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рубль немного ослабел в пятницу, но вырос по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро - до 61,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 23 копейки - до 60,58 рубля, евро - на 4 копейки, до 61,54 рубля.По итогам рабочей недели доллар потерял 1,04 рубля, евро - 93 копейки.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, валюта, рубль, доллар, евро, московская биржа, россия