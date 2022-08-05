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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля - РИА Новости, 05.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220805/valyuta-1807632508.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля - РИА Новости, 05.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля
Рубль немного ослабел в пятницу, но вырос по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро - до 61,54 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:29
2022-08-05T19:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
валюта
рубль
доллар
евро
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рубль немного ослабел в пятницу, но вырос по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро - до 61,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 23 копейки - до 60,58 рубля, евро - на 4 копейки, до 61,54 рубля.По итогам рабочей недели доллар потерял 1,04 рубля, евро - 93 копейки.
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экономика, валюта, рубль, доллар, евро, московская биржа, россия
19:29 05.08.2022
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,58 рубля

Официальный курс доллара на пятницу составил 60,58 рубля, евро — 61,54 рубля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРубли и доллары США
Рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рубль немного ослабел в пятницу, но вырос по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро - до 61,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 23 копейки - до 60,58 рубля, евро - на 4 копейки, до 61,54 рубля.
По итогам рабочей недели доллар потерял 1,04 рубля, евро - 93 копейки.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВалютаРубльДолларевроМосковская биржаРоссия
 
 
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