https://ria.ru/20220805/ukraina-1807395320.html

В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину

В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину - РИА Новости, 05.08.2022

В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину

Досмотр сухогруза Fulmar S, который направится на Украину, завершен в Стамбуле, инспекцию провели представители координационного центра по экспорту зерна,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:41

2022-08-05T08:41

2022-08-05T08:56

в мире

турция

украина

черноморск

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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Досмотр сухогруза Fulmar S, который направится на Украину, завершен в Стамбуле, инспекцию провели представители координационного центра по экспорту зерна, передает гостелеканал TRT Haber."Представители Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций, работающие в Совместном координационном центре, созданном в кампусе Национального университета обороны для безопасной перевозки зерновых продуктов из украинских портов, провели инспекцию судна, которое отправится в Украину для получения зерна", - передал телеканал.Ранее Совместный координационный центр разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины в пятницу: Polarnet (стоит на якоре в порту Черноморск) с грузом в 12 000 тонн кукурузы, направляющемся в турецкий Карасу, Navistar (стоит на якоре в порту Одесса) с грузом в 33 000 тонн кукурузы - пункт назначения Рингаскидди (Ирландия), а также Rojen (стоит на якоре в порту Черноморск) с 13 041 тонной кукурузы – он направится в британский порт Teesport.

https://ria.ru/20220805/sukhogruz-1807393224.html

турция

украина

черноморск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, украина, черноморск