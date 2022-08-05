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В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину - РИА Новости, 05.08.2022
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В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину
В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину - РИА Новости, 05.08.2022
В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину
Досмотр сухогруза Fulmar S, который направится на Украину, завершен в Стамбуле, инспекцию провели представители координационного центра по экспорту зерна,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:41
2022-08-05T08:56
в мире
турция
украина
черноморск
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Досмотр сухогруза Fulmar S, который направится на Украину, завершен в Стамбуле, инспекцию провели представители координационного центра по экспорту зерна, передает гостелеканал TRT Haber."Представители Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций, работающие в Совместном координационном центре, созданном в кампусе Национального университета обороны для безопасной перевозки зерновых продуктов из украинских портов, провели инспекцию судна, которое отправится в Украину для получения зерна", - передал телеканал.Ранее Совместный координационный центр разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины в пятницу: Polarnet (стоит на якоре в порту Черноморск) с грузом в 12 000 тонн кукурузы, направляющемся в турецкий Карасу, Navistar (стоит на якоре в порту Одесса) с грузом в 33 000 тонн кукурузы - пункт назначения Рингаскидди (Ирландия), а также Rojen (стоит на якоре в порту Черноморск) с 13 041 тонной кукурузы – он направится в британский порт Teesport.
https://ria.ru/20220805/sukhogruz-1807393224.html
турция
украина
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в мире, турция, украина, черноморск
08:41 05.08.2022 (обновлено: 08:56 05.08.2022)
 
В Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину

СМИ: в Стамбуле досмотрели сухогруз Fulmar S, который направится на Украину за зерном

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Досмотр сухогруза Fulmar S, который направится на Украину, завершен в Стамбуле, инспекцию провели представители координационного центра по экспорту зерна, передает гостелеканал TRT Haber.
"Представители Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций, работающие в Совместном координационном центре, созданном в кампусе Национального университета обороны для безопасной перевозки зерновых продуктов из украинских портов, провели инспекцию судна, которое отправится в Украину для получения зерна", - передал телеканал.
Ранее Совместный координационный центр разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины в пятницу: Polarnet (стоит на якоре в порту Черноморск) с грузом в 12 000 тонн кукурузы, направляющемся в турецкий Карасу, Navistar (стоит на якоре в порту Одесса) с грузом в 33 000 тонн кукурузы - пункт назначения Рингаскидди (Ирландия), а также Rojen (стоит на якоре в порту Черноморск) с 13 041 тонной кукурузы – он направится в британский порт Teesport.
Турецкий сухогруз Поларнет загружен украинским зерном в Одесской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
08:10Специальная военная операция на Украине
Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области
 
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