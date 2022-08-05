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Командир "Исламского джихада" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом - РИА Новости, 05.08.2022
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Командир "Исламского джихада" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом
Командир "Исламского джихада" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом - РИА Новости, 05.08.2022
Командир "Исламского джихада" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом
Лидер палестинской группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Наххала пригрозил нанесением ракетного удара по Тель-Авиву. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:58
2022-08-05T22:29
в мире
тель-авив
исламский джихад
израиль
сектор газа
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
западный берег реки иордан
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 5 авг — РИА Новости. Лидер палестинской группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Наххала пригрозил нанесением ракетного удара по Тель-Авиву.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа. В 80-километровой зоне вокруг территории до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.По данным минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло восьми, ранения получили более 50 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
https://ria.ru/20220805/izrail-1807617019.html
тель-авив
израиль
сектор газа
западный берег реки иордан
РИА Новости
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60
353
60
Последствия авиаудара по Сектору Газа
Число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. Ранее сообщалось о четырех погибших, включая пятилетнюю девочку, и 23 раненых. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
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в мире, тель-авив, исламский джихад, израиль, сектор газа, яир лапид (министр иностранных дел израиля), западный берег реки иордан, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
18:58 05.08.2022 (обновлено: 22:29 05.08.2022)
 
Командир "Исламского джихада" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом

Al-Mayadeen: лидер "Исламского джихада" ан-Наххала пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом

© AFP 2022 / Mohammed AbedПоследствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 5 авг — РИА Новости. Лидер палестинской группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Наххала пригрозил нанесением ракетного удара по Тель-Авиву.

"В этой битве не будет красных линий, и я обещаю палестинскому народу, что Тель-Авив будет под ударами ракет сопротивления", — заявил он телеканалу Al-Mayadeen.

Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа. В 80-километровой зоне вокруг территории до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
По данным минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло восьми, ранения получили более 50 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.
На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа. 5 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 18:29
Израиль подтвердил удар по командиру военного крыла "Исламского джихада"
 
В миреТель-АвивИсламский джихадИзраильСектор ГазаЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Западный берег реки ИорданОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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