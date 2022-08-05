https://ria.ru/20220805/uglegorsk-1807465454.html

Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру

Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру - РИА Новости, 05.08.2022

Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру

Семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, в течение суток после скандального инцидента выделили комфортабельную... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:34

2022-08-05T12:34

2022-08-05T15:04

общество

юрий трутнев

валерий лимаренко

россия

жилье

сахалинская область

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, в течение суток после скандального инцидента выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области."Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7", — говорится в заявлении.Кроме того, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил руководству Сахалинской области в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией с расселением жителей из аварийного дома в Углегорске. Губернатор Валерий Лимаренко предложил прокурору региона проверить действия администрации города, которая долгое время не могла устранить проблему.В четверг в соцсетях появилось видео со встречи Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Лимаренко советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате ее вывел из зала полицейский.Аникеева впоследствии рассказала РИА Новости, что на нее составили административный протокол за нарушение общественного порядка.

https://ria.ru/20220804/uglegorsk-1807240163.html

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юрий трутнев, валерий лимаренко, россия, жилье, сахалинская область