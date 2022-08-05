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Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру - РИА Новости, 05.08.2022
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Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру
Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру - РИА Новости, 05.08.2022
Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру
Семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, в течение суток после скандального инцидента выделили комфортабельную... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:34
2022-08-05T15:04
общество
юрий трутнев
валерий лимаренко
россия
жилье
сахалинская область
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, в течение суток после скандального инцидента выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области."Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7", — говорится в заявлении.Кроме того, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил руководству Сахалинской области в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией с расселением жителей из аварийного дома в Углегорске. Губернатор Валерий Лимаренко предложил прокурору региона проверить действия администрации города, которая долгое время не могла устранить проблему.В четверг в соцсетях появилось видео со встречи Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Лимаренко советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате ее вывел из зала полицейский.Аникеева впоследствии рассказала РИА Новости, что на нее составили административный протокол за нарушение общественного порядка.
https://ria.ru/20220804/uglegorsk-1807240163.html
россия
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общество, юрий трутнев, валерий лимаренко, россия, жилье, сахалинская область
12:34 05.08.2022 (обновлено: 15:04 05.08.2022)
 
Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, выделили квартиру

Жительнице Сахалина, бросившей в мэра Цуканова ботинок, дали двухкомнатную квартиру

Жительница сахалинского Углегорска из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок. Кадр из видео
Жительница сахалинского Углегорска из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, в течение суток после скандального инцидента выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7", — говорится в заявлении.
Кроме того, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил руководству Сахалинской области в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией с расселением жителей из аварийного дома в Углегорске. Губернатор Валерий Лимаренко предложил прокурору региона проверить действия администрации города, которая долгое время не могла устранить проблему.
В четверг в соцсетях появилось видео со встречи Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Лимаренко советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате ее вывел из зала полицейский.
Аникеева впоследствии рассказала РИА Новости, что на нее составили административный протокол за нарушение общественного порядка.
Дмитрий Цуканов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 14:52
Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями
 
ОбществоЮрий ТрутневВалерий ЛимаренкоРоссияЖильеСахалинская область
 
 
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