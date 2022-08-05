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Дело сахалинки, бросившей ботинок в мэра Углегорска, рассмотрит суд - РИА Новости, 05.08.2022
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Дело сахалинки, бросившей ботинок в мэра Углегорска, рассмотрит суд
Дело сахалинки, бросившей ботинок в мэра Углегорска, рассмотрит суд - РИА Новости, 05.08.2022
Дело сахалинки, бросившей ботинок в мэра Углегорска, рассмотрит суд
Жительница Углегорска Людмила Аникеева, бросившая в мэра Дмитрия Цуканова заплесневелым ботинком на встрече губернатора Сахалинской области с населением,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:37
2022-08-05T08:37
валерий лимаренко
углегорск
углегорский район
россия
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Жительница Углегорска Людмила Аникеева, бросившая в мэра Дмитрия Цуканова заплесневелым ботинком на встрече губернатора Сахалинской области с населением, рассказала РИА Новости, что ее дело рассмотрит городской суд.Ранее сообщалось, что женщина несколько лет безрезультатно добивалась переселения из аварийного жилья. На встрече главы региона с населением Шахтерска она пыталась обратить внимание Валерия Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства продемонстрировала губернатору обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она швырнула ботинком в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский."В полиции в четверг на меня составили административный протокол за нарушение общественного порядка, дело должен был рассматривать мировой судья, но он перенаправил его в городской суд Углегорска. Слушание состоится в пятницу в 16.00 (08.00 мск), - рассказала собеседница агентства.Аникеева уточнила, что процесс переселения ее семьи тянется с 2019 года. Жильцам 48-квартирного аварийного дома на улице Красноармейской обещали новое благоустроенное жилье до конца 2020 года."В 2021 году обещание администрация начала выполнять. Но из 48 семей только три согласились переехать в представленное жилье, 43 взяли выкупную стоимость. Нам с мужем и 10-летним сыном предложили однокомнатную квартиру в подтопляемой новостройке. Мы от нее отказались по вполне законным основаниям. После этого начались бесконечные переписки с администрацией города, походы в суд, прокуратуру, к адвокатам. Предложения городских властей выглядели иногда издевательскими: например, нам предлагали квартиру в разваливающемся доме 1964 года постройки. Хотя есть решение суда о предоставлении нашей семье о представлении жилья, равнозначного по площади двухкомнатной квартире, в которой мы вынуждены жить до сих пор", - отметила Аникеева.Она выразила надежду, что вмешательство полпреда президента в ДФО – вице-премьера правительства России Юрия Петровича Трутнева сдвинет с мертвой точки ее затянувшийся квартирный вопрос.
https://realty.ria.ru/20220804/uglegorsk-1807275253.html
https://ria.ru/20220804/uglegorsk-1807240163.html
углегорск
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валерий лимаренко, углегорск, углегорский район, россия, общество
08:37 05.08.2022
 
Дело сахалинки, бросившей ботинок в мэра Углегорска, рассмотрит суд

Дело сахалинки Людмилы Аникеевой, бросившей ботинок в мэра Углегорска, рассмотрит суд

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Жительница Углегорска Людмила Аникеева, бросившая в мэра Дмитрия Цуканова заплесневелым ботинком на встрече губернатора Сахалинской области с населением, рассказала РИА Новости, что ее дело рассмотрит городской суд.
Ранее сообщалось, что женщина несколько лет безрезультатно добивалась переселения из аварийного жилья. На встрече главы региона с населением Шахтерска она пыталась обратить внимание Валерия Лимаренко на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства продемонстрировала губернатору обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она швырнула ботинком в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. В результате нарушительницу порядка вывел из зала полицейский.
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"В полиции в четверг на меня составили административный протокол за нарушение общественного порядка, дело должен был рассматривать мировой судья, но он перенаправил его в городской суд Углегорска. Слушание состоится в пятницу в 16.00 (08.00 мск), - рассказала собеседница агентства.
Аникеева уточнила, что процесс переселения ее семьи тянется с 2019 года. Жильцам 48-квартирного аварийного дома на улице Красноармейской обещали новое благоустроенное жилье до конца 2020 года.
"В 2021 году обещание администрация начала выполнять. Но из 48 семей только три согласились переехать в представленное жилье, 43 взяли выкупную стоимость. Нам с мужем и 10-летним сыном предложили однокомнатную квартиру в подтопляемой новостройке. Мы от нее отказались по вполне законным основаниям. После этого начались бесконечные переписки с администрацией города, походы в суд, прокуратуру, к адвокатам. Предложения городских властей выглядели иногда издевательскими: например, нам предлагали квартиру в разваливающемся доме 1964 года постройки. Хотя есть решение суда о предоставлении нашей семье о представлении жилья, равнозначного по площади двухкомнатной квартире, в которой мы вынуждены жить до сих пор", - отметила Аникеева.
Она выразила надежду, что вмешательство полпреда президента в ДФО – вице-премьера правительства России Юрия Петровича Трутнева сдвинет с мертвой точки ее затянувшийся квартирный вопрос.
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Вчера, 14:52
Мэр Углегорска, в которого бросили ботинок, рассказал о встрече с жителями
 
Валерий ЛимаренкоУглегорскУглегорский районРоссияОбщество
 
 
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