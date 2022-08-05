https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807396457.html
Омский пенсионер зарезал жену на глазах внука
Омский пенсионер зарезал жену на глазах внука - РИА Новости, 05.08.2022
Омский пенсионер зарезал жену на глазах внука
Омский пенсионер зарезал свою жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством на глазах 10-летнего внука, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:55
2022-08-05T08:55
2022-08-05T08:55
происшествия
омск
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ОМСК, 5 авг - РИА Новости. Омский пенсионер зарезал свою жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством на глазах 10-летнего внука, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Убийство произошло 4 августа в частном доме на улице Луначарского в Омске. Полицейскими было обнаружено тело 62-летней женщины с множественными резаными ранами. Там же был раненый ее 66-летний супруг."По версии следствия, около 5.00 подозреваемый в присутствии 10-летнего внука, который пытался прекратить противоправные действия деда, в ходе ссоры нанес ножом множественные ранения своей жене, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. Подозреваемый госпитализирован", - сказали в пресс-службе.Ребенок выбежал на улицу и попросил о помощи соседей. На место происшествия выехали сотрудники полиции и следователи. Проведен осмотр жилища, изъят нож и другие предметы со следами крови. Причина конфликта выясняется.
https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html
https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Омский пенсионер зарезал жену на глазах внука
Омский пенсионер зарезал жену на глазах десятилетнего внука и пытался покончить с собой
ОМСК, 5 авг - РИА Новости. Омский пенсионер зарезал свою жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством на глазах 10-летнего внука, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Убийство произошло 4 августа в частном доме на улице Луначарского в Омске
. Полицейскими было обнаружено тело 62-летней женщины с множественными резаными ранами. Там же был раненый ее 66-летний супруг.
"По версии следствия, около 5.00 подозреваемый в присутствии 10-летнего внука, который пытался прекратить противоправные действия деда, в ходе ссоры нанес ножом множественные ранения своей жене, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. Подозреваемый госпитализирован", - сказали в пресс-службе.
Ребенок выбежал на улицу и попросил о помощи соседей. На место происшествия выехали сотрудники полиции и следователи. Проведен осмотр жилища, изъят нож и другие предметы со следами крови. Причина конфликта выясняется.