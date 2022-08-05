https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807396457.html

Омский пенсионер зарезал жену на глазах внука

Омский пенсионер зарезал жену на глазах внука - РИА Новости, 05.08.2022

Омский пенсионер зарезал жену на глазах внука

Омский пенсионер зарезал свою жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством на глазах 10-летнего внука, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:55

2022-08-05T08:55

2022-08-05T08:55

происшествия

омск

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ОМСК, 5 авг - РИА Новости. Омский пенсионер зарезал свою жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством на глазах 10-летнего внука, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Убийство произошло 4 августа в частном доме на улице Луначарского в Омске. Полицейскими было обнаружено тело 62-летней женщины с множественными резаными ранами. Там же был раненый ее 66-летний супруг."По версии следствия, около 5.00 подозреваемый в присутствии 10-летнего внука, который пытался прекратить противоправные действия деда, в ходе ссоры нанес ножом множественные ранения своей жене, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. Подозреваемый госпитализирован", - сказали в пресс-службе.Ребенок выбежал на улицу и попросил о помощи соседей. На место происшествия выехали сотрудники полиции и следователи. Проведен осмотр жилища, изъят нож и другие предметы со следами крови. Причина конфликта выясняется.

https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html

https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html

омск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск