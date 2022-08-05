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Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
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Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии
Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии
На сегодняшней встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут обсуждаться намерения Анкары провести в Сирии военную... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:02
2022-08-05T13:02
в мире
турция
сирия
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На сегодняшней встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут обсуждаться намерения Анкары провести в Сирии военную операцию, Кремль разделяет озабоченность турецких партнеров, но важно не допустить дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сирия будет сегодня обсуждаться, у Турции, скажем так, законная озабоченность по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем, но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоят ли Россию намерения Турции провести в Сирии военную операцию и будет ли президент России отговаривать от этого президента Турции на сегодняшней встрече.
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в мире, турция, сирия, россия
13:02 05.08.2022
 
Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии

Пресс-секретарь президента Песков: у Турции есть законная озабоченность по Сирии

© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокпост турецкой армии в Сирии
Блокпост турецкой армии в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Блокпост турецкой армии в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На сегодняшней встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут обсуждаться намерения Анкары провести в Сирии военную операцию, Кремль разделяет озабоченность турецких партнеров, но важно не допустить дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сирия будет сегодня обсуждаться, у Турции, скажем так, законная озабоченность по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем, но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоят ли Россию намерения Турции провести в Сирии военную операцию и будет ли президент России отговаривать от этого президента Турции на сегодняшней встрече.
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