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Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии
Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии
На сегодняшней встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут обсуждаться намерения Анкары провести в Сирии военную... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:02
2022-08-05T13:02
2022-08-05T13:02
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На сегодняшней встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут обсуждаться намерения Анкары провести в Сирии военную операцию, Кремль разделяет озабоченность турецких партнеров, но важно не допустить дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сирия будет сегодня обсуждаться, у Турции, скажем так, законная озабоченность по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем, но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоят ли Россию намерения Турции провести в Сирии военную операцию и будет ли президент России отговаривать от этого президента Турции на сегодняшней встрече.
https://ria.ru/20220722/ssha-1804295874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, россия
Песков прокомментировал возможную операцию Турции на севере Сирии
Пресс-секретарь президента Песков: у Турции есть законная озабоченность по Сирии