https://ria.ru/20220805/tovarooborot-1807545280.html
Путин оценил товарооборот России и Турции
Путин оценил товарооборот России и Турции - РИА Новости, 05.08.2022
Путин оценил товарооборот России и Турции
Товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года до мая включительно увеличился в два раза, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:42
2022-08-05T15:42
2022-08-05T16:04
россия
турция
экономика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года до мая включительно увеличился в два раза, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом.Путин отметил, что направлений взаимодействия у двух стран много."У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции "Аккую". Но есть и другие направления", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20220805/memorandum-1807542608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
15:42 05.08.2022 (обновлено: 16:04 05.08.2022)
Путин оценил товарооборот России и Турции
Путин: товарооборот России и Турции за январь — май включительно увеличился в два раза