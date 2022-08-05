https://ria.ru/20220805/tovarooborot-1807545280.html

Путин оценил товарооборот России и Турции

Путин оценил товарооборот России и Турции - РИА Новости, 05.08.2022

Путин оценил товарооборот России и Турции

Товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года до мая включительно увеличился в два раза, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:42

2022-08-05T15:42

2022-08-05T16:04

россия

турция

экономика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года до мая включительно увеличился в два раза, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом.Путин отметил, что направлений взаимодействия у двух стран много."У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции "Аккую". Но есть и другие направления", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20220805/memorandum-1807542608.html

россия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган