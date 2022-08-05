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Путин оценил товарооборот России и Турции - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин оценил товарооборот России и Турции
Путин оценил товарооборот России и Турции - РИА Новости, 05.08.2022
Путин оценил товарооборот России и Турции
Товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года до мая включительно увеличился в два раза, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:42
2022-08-05T16:04
россия
турция
экономика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года до мая включительно увеличился в два раза, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом.Путин отметил, что направлений взаимодействия у двух стран много."У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции "Аккую". Но есть и другие направления", - добавил российский лидер.
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россия, турция, экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
15:42 05.08.2022 (обновлено: 16:04 05.08.2022)
 
Путин оценил товарооборот России и Турции

Путин: товарооборот России и Турции за январь — май включительно увеличился в два раза

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Турцией за первые месяцы этого года до мая включительно увеличился в два раза, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Владимир Путин
президент России
Путин отметил, что направлений взаимодействия у двух стран много.
"У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции "Аккую". Но есть и другие направления", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 15:36
Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум
 
РоссияТурцияЭкономикаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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