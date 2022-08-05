https://ria.ru/20220805/syroproizvodstvo-1807534370.html

"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год

"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год - РИА Новости, 05.08.2022

"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год

До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в "сырной долине" в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:14

2022-08-05T15:14

2022-08-05T15:14

новости подмосковья

дмитровский район

истра

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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ДУБРОВСКОЕ (Московская область), 5 авг - РИА Новости. До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в "сырной долине" в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."У нас "сырная долина", первый завод мы запускаем на следующей неделе, он производит 5 тысяч тонн сыра (в год). Это много. Вообще "сырная долина" в Дмитровском районе будет производить до 20 тысяч (тонн в год - ред.)", - сказал Воробьев журналистам на фестивале "Сыр. Пир. Мир", который проходит в деревне Дубровское под Истрой 5-7 августа.Ранее в эфире радио Sputnik губернатор сообщил, что в регионе будет запущено четыре завода.

https://ria.ru/20220412/syr-1783124222.html

дмитровский район

истра

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

дмитровский район, истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев