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"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год - РИА Новости, 05.08.2022
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https://ria.ru/20220805/syroproizvodstvo-1807534370.html
"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год
"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год - РИА Новости, 05.08.2022
"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год
До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в "сырной долине" в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:14
2022-08-05T15:14
новости подмосковья
дмитровский район
истра
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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ДУБРОВСКОЕ (Московская область), 5 авг - РИА Новости. До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в "сырной долине" в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."У нас "сырная долина", первый завод мы запускаем на следующей неделе, он производит 5 тысяч тонн сыра (в год). Это много. Вообще "сырная долина" в Дмитровском районе будет производить до 20 тысяч (тонн в год - ред.)", - сказал Воробьев журналистам на фестивале "Сыр. Пир. Мир", который проходит в деревне Дубровское под Истрой 5-7 августа.Ранее в эфире радио Sputnik губернатор сообщил, что в регионе будет запущено четыре завода.
https://ria.ru/20220412/syr-1783124222.html
дмитровский район
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дмитровский район, истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:14 05.08.2022
 

"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроизводство сыра в Истринском районе Подмосковья
Производство сыра в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ДУБРОВСКОЕ (Московская область), 5 авг - РИА Новости. До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в "сырной долине" в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"У нас "сырная долина", первый завод мы запускаем на следующей неделе, он производит 5 тысяч тонн сыра (в год). Это много. Вообще "сырная долина" в Дмитровском районе будет производить до 20 тысяч (тонн в год - ред.)", - сказал Воробьев журналистам на фестивале "Сыр. Пир. Мир", который проходит в деревне Дубровское под Истрой 5-7 августа.
Ранее в эфире радио Sputnik губернатор сообщил, что в регионе будет запущено четыре завода.
Производство сыра - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:13Новости Подмосковья
Более 14 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье за 2 месяца
 
Новости ПодмосковьяДмитровский районИстраМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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