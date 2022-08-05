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В Турции сообщили, что первый рейс в украинские порты состоится в субботу - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/sukhogruz-1807656242.html
В Турции сообщили, что первый рейс в украинские порты состоится в субботу
В Турции сообщили, что первый рейс в украинские порты состоится в субботу - РИА Новости, 05.08.2022
В Турции сообщили, что первый рейс в украинские порты состоится в субботу
Сухогруз FULMAR S, прошедший досмотр в Стамбуле в пятницу утром, достигнет украинского порта в субботу, это будет первый рейс в украинские порты с начала... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:32
2022-08-05T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Сухогруз FULMAR S, прошедший досмотр в Стамбуле в пятницу утром, достигнет украинского порта в субботу, это будет первый рейс в украинские порты с начала спецоперации ВС РФ на Украине, говорится в сообщении управления мореходства Турции."Утром завершен осмотр корабля, который совершит первый рейс в закрытые с 24 февраля украинские порты, операции с которыми прекращены. Турецкий лайнер FULMAR S, начавший рейс в 15.30 (совпадает с мск), будет в Украине вечером 6 августа", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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в мире, украина, россия, турция
21:32 05.08.2022
 
В Турции сообщили, что первый рейс в украинские порты состоится в субботу

В Турции сообщили, что первый рейс сухогруза в украинские порты состоится в субботу

© AP Photo / David GoldmanПорт Одессы, Украина
Порт Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Порт Одессы, Украина. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Сухогруз FULMAR S, прошедший досмотр в Стамбуле в пятницу утром, достигнет украинского порта в субботу, это будет первый рейс в украинские порты с начала спецоперации ВС РФ на Украине, говорится в сообщении управления мореходства Турции.
"Утром завершен осмотр корабля, который совершит первый рейс в закрытые с 24 февраля украинские порты, операции с которыми прекращены. Турецкий лайнер FULMAR S, начавший рейс в 15.30 (совпадает с мск), будет в Украине вечером 6 августа", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
15:28
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурция
 
 
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