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США не видят причин для кризиса с Китаем, заявил Белый дом

США не видят причин для кризиса с Китаем, заявил Белый дом - РИА Новости, 05.08.2022

США не видят причин для кризиса с Китаем, заявил Белый дом

США не ищут кризиса с Китаем и не видят для него причин, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:51

2022-08-05T20:51

2022-08-05T21:21

сша

китай

администрация президента сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

в мире

пекин

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США не ищут кризиса с Китаем и не видят для него причин, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не хотим кризиса. Мы не ищем кризиса. И, честно говоря, нет причин, чтобы из этого разразился кризис", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.Ответственность за рост напряженности он возложил на Китай, который, по его словам, может быстро снизить напряженность, остановив "провокационные" военные учения и сопутствующую риторику.В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

сша

китай

пекин

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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