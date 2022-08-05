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США не видят причин для кризиса с Китаем, заявил Белый дом
США не видят причин для кризиса с Китаем, заявил Белый дом - РИА Новости, 05.08.2022
США не видят причин для кризиса с Китаем, заявил Белый дом
США не ищут кризиса с Китаем и не видят для него причин, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:51
2022-08-05T20:51
2022-08-05T21:21
сша
китай
администрация президента сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
в мире
пекин
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США не ищут кризиса с Китаем и не видят для него причин, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не хотим кризиса. Мы не ищем кризиса. И, честно говоря, нет причин, чтобы из этого разразился кризис", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.Ответственность за рост напряженности он возложил на Китай, который, по его словам, может быстро снизить напряженность, остановив "провокационные" военные учения и сопутствующую риторику.В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
сша
китай
пекин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, администрация президента сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, в мире, пекин, вашингтон (штат), мид кнр, джон кирби
20:51 05.08.2022 (обновлено: 21:21 05.08.2022)
США не видят причин для кризиса с Китаем, заявил Белый дом
Белый дом: США не ищут кризиса с Китаем и не видят для него причин