https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1807472346.html

Россия, ЛНР и ДНР уничтожили более пяти тысяч единиц украинской техники

Россия, ЛНР и ДНР уничтожили более пяти тысяч единиц украинской техники - РИА Новости, 05.08.2022

Россия, ЛНР и ДНР уничтожили более пяти тысяч единиц украинской техники

Российские и союзные войска за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тысяч единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:52

2022-08-05T12:52

2022-08-05T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские и союзные войска за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тысяч единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило в пятницу Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия