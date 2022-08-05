https://ria.ru/20220805/spasateli-1808871487.html

Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек

Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек - РИА Новости, 11.08.2022

Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек

Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-05T13:59

2022-08-05T13:59

2022-08-11T13:57

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городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю провели более 14 тысяч профилактических мероприятий, в том числе более трех тысяч патрулирований и более девяти тысяч профилактических бесед с отдыхающими.Москвичам рекомендуется не забывать о правилах безопасности. Выбирать для купания следует только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. В случае происшествия на воде следует незамедлительно вызывать спасателей.

https://ria.ru/20220713/dno-1802282904.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы