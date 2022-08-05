13:59 05.08.2022 (обновлено: 13:57 11.08.2022)
Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Подходит к концу очередная жаркая неделя. К сожалению, в такую погоду количество происшествий на воде учащается. С 28 июля по 4 августа на водоемах столицы спасено 9 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю провели более 14 тысяч профилактических мероприятий, в том числе более трех тысяч патрулирований и более девяти тысяч профилактических бесед с отдыхающими.
Москвичам рекомендуется не забывать о правилах безопасности. Выбирать для купания следует только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. В случае происшествия на воде следует незамедлительно вызывать спасателей.