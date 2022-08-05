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Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек - РИА Новости, 11.08.2022
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Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек
Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек - РИА Новости, 11.08.2022
Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек
Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-05T13:59
2022-08-11T13:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю провели более 14 тысяч профилактических мероприятий, в том числе более трех тысяч патрулирований и более девяти тысяч профилактических бесед с отдыхающими.Москвичам рекомендуется не забывать о правилах безопасности. Выбирать для купания следует только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. В случае происшествия на воде следует незамедлительно вызывать спасателей.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:59 05.08.2022 (обновлено: 13:57 11.08.2022)
 

Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы 9 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду
Люди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы за неделю спасли на водоемах Москвы девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Подходит к концу очередная жаркая неделя. К сожалению, в такую погоду количество происшествий на воде учащается. С 28 июля по 4 августа на водоемах столицы спасено 9 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю провели более 14 тысяч профилактических мероприятий, в том числе более трех тысяч патрулирований и более девяти тысяч профилактических бесед с отдыхающими.
Москвичам рекомендуется не забывать о правилах безопасности. Выбирать для купания следует только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. В случае происшествия на воде следует незамедлительно вызывать спасателей.
Спасатели в третий раз проверили дно водоемов Москвы в зонах отдыха с купанием - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 19:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Спасатели в третий раз проверили дно водоемов Москвы в зонах купания
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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