https://ria.ru/20220805/soglashenie-1807644229.html

Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере

Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере - РИА Новости, 05.08.2022

Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали финансовый и банковский блок, достигнуты соглашения в этой сфере, сообщил вице-премьер Александр РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:16

2022-08-05T20:16

2022-08-05T20:16

экономика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали финансовый и банковский блок, достигнуты соглашения в этой сфере, сообщил вице-премьер Александр Новак."Одна из сфер, которая сегодня тоже активно обсуждалась, поскольку для того чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок, обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансово-банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220805/tovarooborot-1807545280.html

турция

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия