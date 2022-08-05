https://ria.ru/20220805/soglashenie-1807644229.html
Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере
Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали финансовый и банковский блок, достигнуты соглашения в этой сфере, сообщил вице-премьер Александр РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:16
2022-08-05T20:16
2022-08-05T20:16
экономика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали финансовый и банковский блок, достигнуты соглашения в этой сфере, сообщил вице-премьер Александр Новак."Одна из сфер, которая сегодня тоже активно обсуждалась, поскольку для того чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок, обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансово-банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
https://ria.ru/20220805/tovarooborot-1807545280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия
Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере
Вице-премьер Новак: Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской и финансовой сфере