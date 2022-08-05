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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов - РИА Новости, 05.08.2022
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https://ria.ru/20220805/snaryady-1807649317.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:40
2022-08-05T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, говорится в заявлении Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам двенадцати населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
20:40 05.08.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов

Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ за сутки выпустили по республике более 300 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные в Донецке
Осколки снарядов, собранные в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, говорится в заявлении Народной милиции республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.
Отмечается, что "огонь велся по районам двенадцати населенных пунктов республики".
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