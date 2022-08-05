https://ria.ru/20220805/snaryady-1807649317.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:40

2022-08-05T20:40

2022-08-05T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, говорится в заявлении Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам двенадцати населенных пунктов республики".

https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины