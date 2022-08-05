https://ria.ru/20220805/siriya-1807639157.html

Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии

Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии - РИА Новости, 05.08.2022

Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии

Россия и Турция выступили за сохранение целостности Сирии, подтвердили решилось действовать сообща, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:52

2022-08-05T19:52

2022-08-05T20:20

россия

турция

в мире

сирия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Турция выступили за сохранение целостности Сирии, подтвердили решилось действовать сообща, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи."Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

https://ria.ru/20220805/siriya-1807523442.html

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россия, турция, в мире, сирия