Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/siriya-1807639157.html
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии
Россия и Турция выступили за сохранение целостности Сирии, подтвердили решилось действовать сообща, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:52
2022-08-05T20:20
россия
турция
в мире
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807556907_0:99:3088:1835_1920x0_80_0_0_77e34c09576e23510fd17fada3adb34f.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Турция выступили за сохранение целостности Сирии, подтвердили решилось действовать сообща, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи."Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
https://ria.ru/20220805/siriya-1807523442.html
россия
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807556907_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a60ce4b0f40ea245f7ed18941406c759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, в мире, сирия
19:52 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
 
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность политическому единству Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Турция выступили за сохранение целостности Сирии, подтвердили решилось действовать сообща, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи.
"Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ликвидация боевиков в сирийской пустыне. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 14:55
Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне
 
РоссияТурцияВ миреСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала