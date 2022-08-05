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Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии
Россия и Турция выступили за сохранение целостности Сирии, подтвердили решилось действовать сообща, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:52
2022-08-05T19:52
2022-08-05T20:20
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турция
в мире
сирия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Турция выступили за сохранение целостности Сирии, подтвердили решилось действовать сообща, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи."Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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россия, турция, в мире, сирия
19:52 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность политическому единству Сирии