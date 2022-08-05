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Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне - РИА Новости, 05.08.2022
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Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне
Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне - РИА Новости, 05.08.2022
Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне
Минобороны России показало охоту экипажей армейской авиации ВКС России на террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в сирийской пустыне Белая в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:55
2022-08-05T14:55
в мире
россия
эт-танф
сша
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России показало охоту экипажей армейской авиации ВКС России на террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в сирийской пустыне Белая в районе зоны Эт-Танф, подконтрольной США.На кадрах – несколько высокоточных ударов по укрытиям боевиков в пустыне. Далее стрелок осматривает с помощью приборов наблюдения окрестности укреплений в поисках оставшихся целей. В конце ролика пилот докладывает: "Никто не ушел".При этом, в кадрах слышны уведомления бортового речевого информатора об облучении с земли зенитными комплексами."Атака сзади - "Роланд". Атака сзади - "Гепард", - несколько раз звучат уведомления в кадре."Роланд" - германо-французский зенитный ракетный комплекс малой дальности."Гепард" - это немецкая зенитная самоходная установка с автоматическими пушками на шасси танка "Леопард 1".Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг экипажи армейской авиации ВКС России в ходе воздушного патрулирования в сириийской пустыне Белая обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф.
https://ria.ru/20220720/bespilotniki-1803909190.html
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россия
эт-танф
сша
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internet-group@rian.ru
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Ликвидация боевиков в сирийской пустыне. Кадры Минобороны РФ
МО РФ показало видео охоты российских вертолетов на боевиков в сирийской пустыне.
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353
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в мире, россия, эт-танф, сша, войска воздушно-космической обороны
14:55 05.08.2022
 
Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне

Минобороны показало видео работы российских вертолетов в районе зоны Эт-Танф

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России показало охоту экипажей армейской авиации ВКС России на террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в сирийской пустыне Белая в районе зоны Эт-Танф, подконтрольной США.
На кадрах – несколько высокоточных ударов по укрытиям боевиков в пустыне. Далее стрелок осматривает с помощью приборов наблюдения окрестности укреплений в поисках оставшихся целей. В конце ролика пилот докладывает: "Никто не ушел".
Российский вертолет совершает полет у авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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При этом, в кадрах слышны уведомления бортового речевого информатора об облучении с земли зенитными комплексами.
"Атака сзади - "Роланд". Атака сзади - "Гепард", - несколько раз звучат уведомления в кадре.
"Роланд" - германо-французский зенитный ракетный комплекс малой дальности.
"Гепард" - это немецкая зенитная самоходная установка с автоматическими пушками на шасси танка "Леопард 1".
Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг экипажи армейской авиации ВКС России в ходе воздушного патрулирования в сириийской пустыне Белая обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф.
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ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф
 
В миреРоссияЭт-ТанфСШАВойска воздушно-космической обороны
 
 
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