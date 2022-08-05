https://ria.ru/20220805/siriya-1807523442.html

Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне

Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне - РИА Новости, 05.08.2022

Минобороны показало видео работы российских вертолетов в сирийской пустыне

Минобороны России показало охоту экипажей армейской авиации ВКС России на террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в сирийской пустыне Белая в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:55

2022-08-05T14:55

2022-08-05T14:55

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России показало охоту экипажей армейской авиации ВКС России на террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в сирийской пустыне Белая в районе зоны Эт-Танф, подконтрольной США.На кадрах – несколько высокоточных ударов по укрытиям боевиков в пустыне. Далее стрелок осматривает с помощью приборов наблюдения окрестности укреплений в поисках оставшихся целей. В конце ролика пилот докладывает: "Никто не ушел".При этом, в кадрах слышны уведомления бортового речевого информатора об облучении с земли зенитными комплексами."Атака сзади - "Роланд". Атака сзади - "Гепард", - несколько раз звучат уведомления в кадре."Роланд" - германо-французский зенитный ракетный комплекс малой дальности."Гепард" - это немецкая зенитная самоходная установка с автоматическими пушками на шасси танка "Леопард 1".Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг экипажи армейской авиации ВКС России в ходе воздушного патрулирования в сириийской пустыне Белая обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф.

https://ria.ru/20220720/bespilotniki-1803909190.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация боевиков в сирийской пустыне. Кадры Минобороны РФ МО РФ показало видео охоты российских вертолетов на боевиков в сирийской пустыне. 2022-08-05T14:55 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, эт-танф, сша, войска воздушно-космической обороны