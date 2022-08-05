https://ria.ru/20220805/siriya-1807498839.html

ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф

ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф - РИА Новости, 05.08.2022

ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф

Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования в Сирии обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:02

2022-08-05T14:02

2022-08-05T14:56

в мире

сирия

эт-танф

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования в Сирии обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны России."Четвертого августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США", - сообщили в российском военном ведомстве.Как уточнили в министерстве, действуя из пустыни, боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.Экипажами армейской авиации все боевики были уничтожены.

https://ria.ru/20220720/bespilotniki-1803909190.html

сирия

эт-танф

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Ликвидация боевиков в сирийской пустыне. Кадры Минобороны РФ МО РФ показало видео охоты российских вертолетов на боевиков в сирийской пустыне. 2022-08-05T14:02 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, эт-танф, войска воздушно-космической обороны