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ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф - РИА Новости, 05.08.2022
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ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф
ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф - РИА Новости, 05.08.2022
ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф
Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования в Сирии обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:02
2022-08-05T14:56
в мире
сирия
эт-танф
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования в Сирии обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны России."Четвертого августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США", - сообщили в российском военном ведомстве.Как уточнили в министерстве, действуя из пустыни, боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.Экипажами армейской авиации все боевики были уничтожены.
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сирия
эт-танф
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Ликвидация боевиков в сирийской пустыне. Кадры Минобороны РФ
МО РФ показало видео охоты российских вертолетов на боевиков в сирийской пустыне.
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в мире, сирия, эт-танф, войска воздушно-космической обороны
14:02 05.08.2022 (обновлено: 14:56 05.08.2022)
 
ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф

ВКС уничтожили террористов "Лива Шухада Эль-Карьятейн" из контролируемой США зоны Эт-Танф

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования в Сирии обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Четвертого августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США", - сообщили в российском военном ведомстве.
Как уточнили в министерстве, действуя из пустыни, боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.
Экипажами армейской авиации все боевики были уничтожены.
Российский вертолет совершает полет у авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 22:44
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков
 
В миреСирияЭт-ТанфВойска воздушно-космической обороны
 
 
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