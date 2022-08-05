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Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке
Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:24
2022-08-05T20:24
экономика
россия
турция
стамбул
оон
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, лидеры акцентировали необходимость обеспечить полное их выполнение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран."В этом контексте лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов", - отмечается в документе.В заявлении подчеркивается необходимость обеспечить полное выполнение стамбульских соглашений в соответствии с духом и буквой, "включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, россия, турция, стамбул, оон, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
20:24 05.08.2022
 
Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке

Путин и Эрдоган заявили, что необходимо полное выполнение соглашений по продуктовой сделке

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, лидеры акцентировали необходимость обеспечить полное их выполнение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран.
"В этом контексте лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов", - отмечается в документе.
В заявлении подчеркивается необходимость обеспечить полное выполнение стамбульских соглашений в соответствии с духом и буквой, "включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 13:53
Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться
 
ЭкономикаРоссияТурцияСтамбулООНВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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