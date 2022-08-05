https://ria.ru/20220805/sdelka-1807646389.html

Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке

Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке - РИА Новости, 05.08.2022

Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:24

2022-08-05T20:24

2022-08-05T20:24

экономика

россия

турция

стамбул

оон

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, лидеры акцентировали необходимость обеспечить полное их выполнение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран."В этом контексте лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов", - отмечается в документе.В заявлении подчеркивается необходимость обеспечить полное выполнение стамбульских соглашений в соответствии с духом и буквой, "включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html

россия

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, турция, стамбул, оон, владимир путин, реджеп тайип эрдоган