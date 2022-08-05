Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке
Путин и Эрдоган заявили, что необходимо полное выполнение соглашений по продуктовой сделке
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, лидеры акцентировали необходимость обеспечить полное их выполнение, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран.
"В этом контексте лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов", - отмечается в документе.
В заявлении подчеркивается необходимость обеспечить полное выполнение стамбульских соглашений в соответствии с духом и буквой, "включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.