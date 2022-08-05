https://ria.ru/20220805/sdelka-1807510607.html

Путин частично запретил сделки с долями граждан недружественных стран

Путин частично запретил сделки с долями граждан недружественных стран - РИА Новости, 05.08.2022

Путин частично запретил сделки с долями граждан недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин до конца текущего года запретил любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:35

2022-08-05T14:35

2022-08-05T15:18

владимир путин

экономика

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин до конца текущего года запретил любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также по отдельному списку, который в течение 10 дней подготовят для утверждения правительство и ЦБ, - с долями в ряде компаний сферы ТЭК и банков. Сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.Путин в пятницу подписал указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"."Установить, что до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы российских юридических лиц, долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной детальности или иных договоров, на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории РФ, при условии, что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", – говорится в документе.В указе уточняется, что запрет распространяется на все стратегические предприятия и акционерные общества, а также их "дочки", на проекты "Сахалин-1" и Харьягу. Кроме того, документ касается сделок с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля (не менее 20 миллионов тонн нефти, не менее 20 миллиардов кубов газа или не менее 35 миллионов тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр.Кроме того, правительству и ЦБ РФ поручено в течение 10 дней подготовить и представить на утверждение президента перечни компаний в топливно-энергетическом секторе (производители оборудования для ТЭК и компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители тепловой и электроэнергии, переработчики нефти, нефтяного сырья и производители продуктов их переработки) и банков, сделки с долями иностранцев в которых также будут ограничены."Сделки (операции), на совершение которых в соответствии с настоящим указом установлен запрет, могут быть совершены на основании специального разрешения президента РФ", - говорится в указе.Уточняется, что Путин до конца года запретил инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении. "Установить, что до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок... при условии, что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации... недружественные действия", - говорится в документе."Запрет... распространяется на сделки: с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции", - добавляется в документе.Документ вступает в силу со дня официального опубликования. При этом в нем уточняется, что срок действия ограничений может быть продлен.

https://ria.ru/20220801/rossiya-1806402804.html

https://ria.ru/20220727/zemlya-1805280742.html

https://ria.ru/20220722/peskov-1804232561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, санкции в отношении россии, россия