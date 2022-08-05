13:40 05.08.2022 (обновлено: 16:31 05.08.2022)
СБУ задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику Бандере
На Украине задержали мужчину, призывавшего ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику нацистскому коллаборанту Степану Бандере во Львове, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на управление СБУ по Львовской области.
"В СБУ сообщают о задержании мужчины, который призывал ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове и передал ДНР координаты этого памятника. В качестве доказательства приводится переписка подозреваемого с представителями ДНР", —говорится в Telegram-канале издания.
СМИ также опубликовало скриншоты сообщений, где мужчина просит "один "Калибр" на уничтожение памятника Бандере".
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* образовалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявшие ее Бандера и Шухевич вызывают критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.