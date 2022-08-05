https://ria.ru/20220805/sbu-1807491560.html

СБУ задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику Бандере

СБУ задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику Бандере - РИА Новости, 05.08.2022

СБУ задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику Бандере

Служба безопасности Украины задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику нацистскому коллаборанту Степану Бандере во Львове, сообщило... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:40

2022-08-05T13:40

2022-08-05T16:31

в мире

петр порошенко

украина

львов

донецкая народная республика

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику нацистскому коллаборанту Степану Бандере во Львове, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на управление СБУ по Львовской области.СМИ также опубликовало скриншоты сообщений, где мужчина просит "один "Калибр" на уничтожение памятника Бандере".Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* образовалась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявшие ее Бандера и Шухевич вызывают критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220802/igryy-1806731985.html

украина

львов

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в мире, петр порошенко, украина, львов, донецкая народная республика, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, служба безопасности украины