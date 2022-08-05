https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807457949.html

Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций

Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций - РИА Новости, 05.08.2022

Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций

Российский бизнесмен Александр Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Пенни Вонг, заявив, что введенные в отношении него санкции наносят ущерб его репутации РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:12

2022-08-05T12:12

2022-08-05T12:12

австралия

россия

evraz group

в мире

санкции в отношении россии

мид австралии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский бизнесмен Александр Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Пенни Вонг, заявив, что введенные в отношении него санкции наносят ущерб его репутации и приводят к финансовым потерям, сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката Абрамова Рона Меркеля. Отмечается, что Абрамов подал в суд на Вонг после того, как в апреле прежнее правительство Австралии наложило санкции на 67 представителей российской элиты и бизнесменов, в числе которых оказался Абрамов.По данным ТВ, адвокат бизнесмена на первом заседании в австралийском федеральном суде в пятницу заявил, что санкции нанесли серьезный ущерб репутации его клиента, а юридические последствия привели к продолжающимся финансовым потерям. Абрамов требует отмены санкций, отмечая, что Австралия - единственная страна, которая наложила на него подобные запреты, говорится в сообщении."Наша реальная позиция заключается в том, что подход, который избрал министр, ошибочен", - приводит телеканал слова Меркеля. Ожидается, что слушания по этому делу продолжатся 26 августа.Абрамов является председателем совета директоров и крупным акционером (19,32%) металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group с производственными активами в России, США и Канаде. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.

https://ria.ru/20220606/volozh-1793473495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

австралия, россия, evraz group, в мире, санкции в отношении россии, мид австралии