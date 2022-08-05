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Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций - РИА Новости, 05.08.2022
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Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций
Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций - РИА Новости, 05.08.2022
Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций
Российский бизнесмен Александр Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Пенни Вонг, заявив, что введенные в отношении него санкции наносят ущерб его репутации РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:12
2022-08-05T12:12
австралия
россия
evraz group
в мире
санкции в отношении россии
мид австралии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский бизнесмен Александр Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Пенни Вонг, заявив, что введенные в отношении него санкции наносят ущерб его репутации и приводят к финансовым потерям, сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката Абрамова Рона Меркеля. Отмечается, что Абрамов подал в суд на Вонг после того, как в апреле прежнее правительство Австралии наложило санкции на 67 представителей российской элиты и бизнесменов, в числе которых оказался Абрамов.По данным ТВ, адвокат бизнесмена на первом заседании в австралийском федеральном суде в пятницу заявил, что санкции нанесли серьезный ущерб репутации его клиента, а юридические последствия привели к продолжающимся финансовым потерям. Абрамов требует отмены санкций, отмечая, что Австралия - единственная страна, которая наложила на него подобные запреты, говорится в сообщении."Наша реальная позиция заключается в том, что подход, который избрал министр, ошибочен", - приводит телеканал слова Меркеля. Ожидается, что слушания по этому делу продолжатся 26 августа.Абрамов является председателем совета директоров и крупным акционером (19,32%) металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group с производственными активами в России, США и Канаде. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.
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австралия, россия, evraz group, в мире, санкции в отношении россии, мид австралии
12:12 05.08.2022
 
Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций

Российский бизнесмен Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Вонг из-за санкций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский бизнесмен Александр Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Пенни Вонг, заявив, что введенные в отношении него санкции наносят ущерб его репутации и приводят к финансовым потерям, сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката Абрамова Рона Меркеля. Отмечается, что Абрамов подал в суд на Вонг после того, как в апреле прежнее правительство Австралии наложило санкции на 67 представителей российской элиты и бизнесменов, в числе которых оказался Абрамов.
По данным ТВ, адвокат бизнесмена на первом заседании в австралийском федеральном суде в пятницу заявил, что санкции нанесли серьезный ущерб репутации его клиента, а юридические последствия привели к продолжающимся финансовым потерям. Абрамов требует отмены санкций, отмечая, что Австралия - единственная страна, которая наложила на него подобные запреты, говорится в сообщении.
"Наша реальная позиция заключается в том, что подход, который избрал министр, ошибочен", - приводит телеканал слова Меркеля. Ожидается, что слушания по этому делу продолжатся 26 августа.
Абрамов является председателем совета директоров и крупным акционером (19,32%) металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group с производственными активами в России, США и Канаде. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 14:26
Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС
 
АвстралияРоссияEvraz GroupВ миреСанкции в отношении РоссииМИД Австралии
 
 
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