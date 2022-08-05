Российский бизнесмен подал в суд на главу МИД Австралии из-за санкций
Российский бизнесмен Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Вонг из-за санкций
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский бизнесмен Александр Абрамов подал в суд на главу МИД Австралии Пенни Вонг, заявив, что введенные в отношении него санкции наносят ущерб его репутации и приводят к финансовым потерям, сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката Абрамова Рона Меркеля. Отмечается, что Абрамов подал в суд на Вонг после того, как в апреле прежнее правительство Австралии наложило санкции на 67 представителей российской элиты и бизнесменов, в числе которых оказался Абрамов.
По данным ТВ, адвокат бизнесмена на первом заседании в австралийском федеральном суде в пятницу заявил, что санкции нанесли серьезный ущерб репутации его клиента, а юридические последствия привели к продолжающимся финансовым потерям. Абрамов требует отмены санкций, отмечая, что Австралия - единственная страна, которая наложила на него подобные запреты, говорится в сообщении.
"Наша реальная позиция заключается в том, что подход, который избрал министр, ошибочен", - приводит телеканал слова Меркеля. Ожидается, что слушания по этому делу продолжатся 26 августа.
Абрамов является председателем совета директоров и крупным акционером (19,32%) металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group с производственными активами в России, США и Канаде. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.