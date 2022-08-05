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СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме

СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме - РИА Новости, 05.08.2022

СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, он находится в медикаментозной коме, сообщает RT в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:01

2022-08-05T16:01

2022-08-05T16:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, он находится в медикаментозной коме, сообщает RT в Telegram-канале со ссылкой на источник.По словам собеседника телеканала, "состояние главы военно-гражданской администрации Херсонской области оценивается как средней тяжести"."Сальдо госпитализировали накануне, после медосмотра. Его обязанности пока исполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев", - сообщает телеканал.Сальдо вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19.

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Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, сергей елисеев, владимир сальдо, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр