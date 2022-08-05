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СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме
СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме - РИА Новости, 05.08.2022
СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, он находится в медикаментозной коме, сообщает RT в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:01
2022-08-05T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
сергей елисеев
владимир сальдо
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, он находится в медикаментозной коме, сообщает RT в Telegram-канале со ссылкой на источник.По словам собеседника телеканала, "состояние главы военно-гражданской администрации Херсонской области оценивается как средней тяжести"."Сальдо госпитализировали накануне, после медосмотра. Его обязанности пока исполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев", - сообщает телеканал.Сальдо вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19.
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в мире, здоровье - общество, сергей елисеев, владимир сальдо, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
16:01 05.08.2022 (обновлено: 16:02 05.08.2022)
 
СМИ: глава Херсонской ВГА Сальдо находится в медикаментозной коме

RT: главу Херсонской ВГА Сальдо госпитализировали и ввели в медикаментозную кому

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, он находится в медикаментозной коме, сообщает RT в Telegram-канале со ссылкой на источник.
По словам собеседника телеканала, "состояние главы военно-гражданской администрации Херсонской области оценивается как средней тяжести".
"Сальдо госпитализировали накануне, после медосмотра. Его обязанности пока исполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев", - сообщает телеканал.
Сальдо вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19.
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