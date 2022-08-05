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Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации

Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации - РИА Новости, 05.08.2022

Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:30

2022-08-05T13:30

2022-08-05T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, врачи говорят о позитивной динамике.Сальдо вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев."По предварительным оценкам, ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области. В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, администрация Херсонской области работает в штатном режиме.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220804/kherson-1807152299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , запорожская область, россия, сергей елисеев