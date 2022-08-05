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Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации - РИА Новости, 05.08.2022
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Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации
Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации - РИА Новости, 05.08.2022
Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:30
2022-08-05T13:30
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
сергей елисеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, врачи говорят о позитивной динамике.Сальдо вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев."По предварительным оценкам, ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области. В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, администрация Херсонской области работает в штатном режиме.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, херсонская область , запорожская область, россия, сергей елисеев
13:30 05.08.2022
 
Глава администрации Херсонской области назвал причину госпитализации

Главу херсонской администрации Сальдо госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, врачи говорят о позитивной динамике.
Сальдо вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
"По предварительным оценкам, ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области. В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация Херсонской области работает в штатном режиме.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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В миреХерсонская областьЗапорожская областьРоссияСергей Елисеев
 
 
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