https://ria.ru/20220805/sakhalin-1807561039.html
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2"
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2" - РИА Новости, 05.08.2022
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2"
Новый оператор проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирован 5 августа, доступ к сведениям об учредителях ограничен, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:12
2022-08-05T16:12
2022-08-05T16:12
экономика
южно-сахалинск
sakhalin energy
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый оператор проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирован 5 августа, доступ к сведениям об учредителях ограничен, свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).Предприятие зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
https://ria.ru/20220804/sakhalin-1807123895.html
южно-сахалинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, южно-сахалинск, sakhalin energy
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2"
Новым оператором "Сахалина-2" стала компания ООО "Сахалинская энергия"