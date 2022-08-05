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В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2" - РИА Новости, 05.08.2022
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В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2"
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2" - РИА Новости, 05.08.2022
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2"
Новый оператор проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирован 5 августа, доступ к сведениям об учредителях ограничен, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:12
2022-08-05T16:12
экономика
южно-сахалинск
sakhalin energy
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый оператор проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирован 5 августа, доступ к сведениям об учредителях ограничен, свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).Предприятие зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
https://ria.ru/20220804/sakhalin-1807123895.html
южно-сахалинск
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Дарья Буймова
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экономика, южно-сахалинск, sakhalin energy
16:12 05.08.2022
 
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2"

Новым оператором "Сахалина-2" стала компания ООО "Сахалинская энергия"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске
Движение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый оператор проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирован 5 августа, доступ к сведениям об учредителях ограничен, свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Предприятие зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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ЭкономикаЮжно-СахалинскSakhalin Energy
 
 
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