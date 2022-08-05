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Кабмин Японии призвал компании дать согласие на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 05.08.2022
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Кабмин Японии призвал компании дать согласие на участие в "Сахалине-2"
Кабмин Японии призвал компании дать согласие на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 05.08.2022
Кабмин Японии призвал компании дать согласие на участие в "Сахалине-2"
Правительство Японии просит компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом на пресс-конференции в Токио... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T05:48
2022-08-05T05:54
экономика
япония
россия
южно-сахалинск
сахалин-2
sakhalin energy
северный поток — 2
газпром
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ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Правительство Японии просит компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.В четверг Хагиуда заявил, что в Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Генсек японского кабина Хирокадзу Мацуно отметил, что власти намерены продолжить тесное взаимодействие с частным сектором "для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжижженного природного газа".Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Компания сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями — участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.
https://ria.ru/20220804/sakhalin-1807123895.html
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экономика, япония, россия, южно-сахалинск, сахалин-2, sakhalin energy, северный поток — 2, газпром
05:48 05.08.2022 (обновлено: 05:54 05.08.2022)
 
Кабмин Японии призвал компании дать согласие на участие в "Сахалине-2"

Кабмин Японии призвал компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в "Сахалине-2"

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа в заливе Анива на Сахалине
Завод по производству сжиженного природного газа в заливе Анива на Сахалине - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Завод по производству сжиженного природного газа в заливе Анива на Сахалине. Архивное фото
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ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Правительство Японии просит компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Сахалин-2" - важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта – российской компании", - сказал он.
В четверг Хагиуда заявил, что в Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Генсек японского кабина Хирокадзу Мацуно отметил, что власти намерены продолжить тесное взаимодействие с частным сектором "для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжижженного природного газа".
Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Компания сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 06:02
В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2"
Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями — участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.
Завод по производству СПГ на Сахалине
29 июля, 13:53
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ЭкономикаЯпонияРоссияЮжно-СахалинскСахалин-2Sakhalin EnergyСеверный поток — 2Газпром
 
 
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