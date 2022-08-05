05:48 05.08.2022 (обновлено: 05:54 05.08.2022)
Кабмин Японии призвал компании дать согласие на участие в "Сахалине-2"
Кабмин Японии призвал компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в "Сахалине-2"
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа в заливе Анива на Сахалине
Завод по производству сжиженного природного газа в заливе Анива на Сахалине. Архивное фото
ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Правительство Японии просит компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
В четверг Хагиуда заявил, что в Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Генсек японского кабина Хирокадзу Мацуно отметил, что власти намерены продолжить тесное взаимодействие с частным сектором "для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжижженного природного газа".
Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Компания сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями — участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.