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РЖД планируют увеличить количество туристических поездов в 2023 году
РЖД планируют увеличить количество туристических поездов в 2023 году - РИА Новости, 05.08.2022
РЖД планируют увеличить количество туристических поездов в 2023 году
РЖД планируют увеличить количество турпоездов в 2023 году, говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:54
2022-08-05T17:54
2022-08-05T17:54
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. РЖД планируют увеличить количество турпоездов в 2023 году, говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга."В нашей копилке уже 25 туристических маршрутов, пролегающих более чем по 35 регионам России. Все они оказались очень востребованы. По итогам текущего года ожидаем перевезти около 400 тысяч пассажиров, что на 20 процентов больше, чем в прошлом", — рассказала первый замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова.В компании подчеркнули, что график турпоездов на новогодние праздники и на весь 2023 год уже разработан."В следующем году увеличим количество маршрутов и охват регионов", — отметили в холдинге, добавив, что в ближайших планах — запуск поездов "Уральский экспресс", "Гастро Тур Юг" и "К Северному сиянию".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, ржд, маршруты, новости - туризм, туризм, туристы
РЖД планируют увеличить количество туристических поездов в 2023 году
РЖД планируют увеличить количество маршрутов туристических поездов в 2023 году
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. РЖД планируют увеличить количество турпоездов в 2023 году, говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга.
"В нашей копилке уже 25 туристических маршрутов, пролегающих более чем по 35 регионам России. Все они оказались очень востребованы. По итогам текущего года ожидаем перевезти около 400 тысяч пассажиров, что на 20 процентов больше, чем в прошлом", — рассказала первый замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова.
В компании подчеркнули, что график турпоездов на новогодние праздники и на весь 2023 год уже разработан.
"В следующем году увеличим количество маршрутов и охват регионов", — отметили в холдинге, добавив, что в ближайших планах — запуск поездов "Уральский экспресс", "Гастро Тур Юг" и "К Северному сиянию".