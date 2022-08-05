https://ria.ru/20220805/rosatom-1807395586.html

"Росатом" ждет, что турецкие компании помогут достроить блок №1 АЭС "Аккую"

"Росатом" ждет, что турецкие компании помогут достроить блок №1 АЭС "Аккую" - РИА Новости, 05.08.2022

"Росатом" ждет, что турецкие компании помогут достроить блок №1 АЭС "Аккую"

Госкорпорация "Росатом" ожидает, что турецкие компании обеспечат завершение строительства энергоблока номер 1 первой в Турции АЭС "Аккую" в установленный срок,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:44

2022-08-05T08:44

2022-08-05T12:45

ядерные технологии

турция

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" ожидает, что турецкие компании обеспечат завершение строительства энергоблока номер 1 первой в Турции АЭС "Аккую" в установленный срок, в 2023 году, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Мы с удовольствием работаем с турецкими компаниями, горячо приветствуем их желание участвовать в реализации крупнейшего проекта, ценим их упорство и трудолюбие, стремление получить опыт и новые компетенции в статусе поставщиков атомной отрасли", - сказал Лихачев.Сейчас на строительной площадке АЭС "Аккую" трудятся около 25 тысяч строителей, более 80% из них - граждане Турции, сотрудники турецких строительных компаний, отметил глава "Росатома". Со временем их станет еще больше, вырастет и общее количество турецких компаний в проекте, добавил Лихачев.По словам Лихачева, прозрачная система закупок "Росатома" успешно работает и на турецкой площадке - в выполнении работ участвуют самые квалифицированные и опытные субподрядчики.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии."Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Сейчас идет одновременное строительство всех четырех блоков станции.До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi - совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.После выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM). Все незавершенные работы по текущим субподрядным договорам переуступлены компании TSM, которая участвует в проекте сооружения АЭС с октября 2019 года. До подписания контракта с новым основным подрядчиком, TSM, руководство "Аккую Нуклеар" провело переговоры с субподрядными организациями, принимающими участие в реализации проекта, и были получены подтверждения о согласии заключения подрядных договоров с новым основным подрядчиком сооружения АЭС "Аккую".

https://ria.ru/20220801/sud-1806536511.html

https://ria.ru/20220721/akkuyu-1803977589.html

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Дарья Буймова

турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар, в мире