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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:18
2022-08-05T20:18
2022-08-05T20:18
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров.Встреча прошла в Сочи."Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля.
https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html
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сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений
Путин и Эрдоган подтвердили общую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений