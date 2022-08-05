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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:18
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сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров.Встреча прошла в Сочи."Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля.
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сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
20:18 05.08.2022
 
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений

Путин и Эрдоган подтвердили общую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров.
Встреча прошла в Сочи.
"Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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