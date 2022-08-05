https://ria.ru/20220805/razvitie-1807644733.html

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений - РИА Новости, 05.08.2022

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:18

2022-08-05T20:18

2022-08-05T20:18

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений, говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров.Встреча прошла в Сочи."Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля.

https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html

сочи

россия

турция

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сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция