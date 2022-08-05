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Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство
Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство
Украинские войска, отступая, разрушают всю сельскохозяйственную инфраструктуру, сообщил журналистам министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:07
2022-08-05T16:07
2022-08-05T16:07
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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РОВНОЕ (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Украинские войска, отступая, разрушают всю сельскохозяйственную инфраструктуру, сообщил журналистам министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко.По его словам, Киев при отступлении вывозит документы и базы данных.Крамаренко добавил, что большой проблемой является минирование посевных полей."Отдельная тема - это минирование полей, остатки взрывоопасных боеприпасов… это работа, которая предстоит нашим МЧС и военным еще на года", - сказал министр.
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство
Минагропром ДНР: ВСУ при отступлении разрушают всю сельскохозяйственную инфраструктуру