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Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство

Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство

Украинские войска, отступая, разрушают всю сельскохозяйственную инфраструктуру, сообщил журналистам министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:07

2022-08-05T16:07

2022-08-05T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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РОВНОЕ (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Украинские войска, отступая, разрушают всю сельскохозяйственную инфраструктуру, сообщил журналистам министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко.По его словам, Киев при отступлении вывозит документы и базы данных.Крамаренко добавил, что большой проблемой является минирование посевных полей."Отдельная тема - это минирование полей, остатки взрывоопасных боеприпасов… это работа, которая предстоит нашим МЧС и военным еще на года", - сказал министр.

https://ria.ru/20220524/khozyaystvo-1790375811.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины