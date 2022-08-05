https://ria.ru/20220805/putin-1807642959.html

Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции

Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции - РИА Новости, 05.08.2022

Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:08

2022-08-05T20:08

2022-08-05T20:20

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805107430_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5cb4dab37576181d42960f56cef6112d.jpg

СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, говорится в совместном заявлении государственных лидеров."Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть