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Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции - РИА Новости, 05.08.2022
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Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции
Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции - РИА Новости, 05.08.2022
Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:08
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, говорится в совместном заявлении государственных лидеров."Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции", - сообщается в документе.
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цены на нефть
20:08 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
 
Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции

Путин и Эрдоган договорились о заседании Совета сотрудничества высшего уровня в Турции

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, говорится в совместном заявлении государственных лидеров.
"Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции", - сообщается в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
01:21
Межгосударственные отношения России и Турции
 
Цены на нефть
 
 
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