https://ria.ru/20220805/putin-1807642959.html
Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции
Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции - РИА Новости, 05.08.2022
Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:08
2022-08-05T20:08
2022-08-05T20:20
цены на нефть
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, говорится в совместном заявлении государственных лидеров."Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции", - сообщается в документе.
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цены на нефть
20:08 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня пройдет в Турции
Путин и Эрдоган договорились о заседании Совета сотрудничества высшего уровня в Турции