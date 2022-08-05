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Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии
Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:33
2022-08-05T15:58
в мире
сирия
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии."Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду безопасность в регионе, прежде всего и сирийский кризис", - сказал Путин.Он добавил, что Турция и Россия внесли большой вклад в нормализацию обстановки в Сирии."И это тему мы тоже, конечно, не обойдем стороной", - сказал президент России.
https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html
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в мире, сирия, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
15:33 05.08.2022 (обновлено: 15:58 05.08.2022)
 
Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии

Президент Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом тему Сирии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии.
"Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду безопасность в регионе, прежде всего и сирийский кризис", - сказал Путин.
Он добавил, что Турция и Россия внесли большой вклад в нормализацию обстановки в Сирии.
"И это тему мы тоже, конечно, не обойдем стороной", - сказал президент России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
15:35
Эрдоган заявил о новой странице в отношениях с Россией
 
В миреСирияРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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