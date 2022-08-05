https://ria.ru/20220805/putin-1807540923.html
Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии
Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии - РИА Новости, 05.08.2022
Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:33
2022-08-05T15:33
2022-08-05T15:58
в мире
сирия
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии."Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду безопасность в регионе, прежде всего и сирийский кризис", - сказал Путин.Он добавил, что Турция и Россия внесли большой вклад в нормализацию обстановки в Сирии."И это тему мы тоже, конечно, не обойдем стороной", - сказал президент России.
https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
15:33 05.08.2022 (обновлено: 15:58 05.08.2022)
Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии
Президент Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом тему Сирии
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии.
"Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду безопасность в регионе, прежде всего и сирийский кризис", - сказал Путин.
Он добавил, что Турция
и Россия
внесли большой вклад в нормализацию обстановки в Сирии
.
"И это тему мы тоже, конечно, не обойдем стороной", - сказал президент России.