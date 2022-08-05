https://ria.ru/20220805/putin-1807540923.html

Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии

Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии - РИА Новости, 05.08.2022

Путин обсудит с Эрдоганом тему Сирии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:33

2022-08-05T15:33

2022-08-05T15:58

в мире

сирия

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом отметил, что они обсудят вопросы безопасности, в частности тему Сирии."Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду безопасность в регионе, прежде всего и сирийский кризис", - сказал Путин.Он добавил, что Турция и Россия внесли большой вклад в нормализацию обстановки в Сирии."И это тему мы тоже, конечно, не обойдем стороной", - сказал президент России.

https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html

сирия

россия

турция

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Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган