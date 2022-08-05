https://ria.ru/20220805/putin-1807459338.html

Путину доверяют почти 81 процент россиян, показал опрос

Путину доверяют почти 81 процент россиян, показал опрос - РИА Новости, 05.08.2022

Путину доверяют почти 81 процент россиян, показал опрос

Своё доверие президенту России Владимиру Путину высказали 80,8% россиян, его деятельность одобряют 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:16

2022-08-05T12:16

2022-08-05T12:16

общество

россия

вциом

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Своё доверие президенту России Владимиру Путину высказали 80,8% россиян, его деятельность одобряют 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, большинство граждан России (80,8%) доверяют российскому президенту, недоверие высказали только 15,2% респондентов.Работу главы государства одобрили 78,1% опрошенных, с ними не согласились 13,2% граждан.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 25 по 31 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вциом, владимир путин