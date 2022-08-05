https://ria.ru/20220805/putin-1807459338.html
Путину доверяют почти 81 процент россиян, показал опрос
Путину доверяют почти 81 процент россиян, показал опрос - РИА Новости, 05.08.2022
Путину доверяют почти 81 процент россиян, показал опрос
Своё доверие президенту России Владимиру Путину высказали 80,8% россиян, его деятельность одобряют 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:16
2022-08-05T12:16
2022-08-05T12:16
общество
россия
вциом
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Своё доверие президенту России Владимиру Путину высказали 80,8% россиян, его деятельность одобряют 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, большинство граждан России (80,8%) доверяют российскому президенту, недоверие высказали только 15,2% респондентов.Работу главы государства одобрили 78,1% опрошенных, с ними не согласились 13,2% граждан.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 25 по 31 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом, владимир путин
Путину доверяют почти 81 процент россиян, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что 80,8 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину