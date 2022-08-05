21:49 05.08.2022 (обновлено: 22:26 05.08.2022)
ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ
Минобороны: российские военные не ответили на провокацию ВСУ с иностранными журналистами
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по ВС России из жилых кварталов с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В ночь с 30 на 31 июля 2022 года из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель – спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации", — рассказал он.
По словам генерал-полковника, в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр украинских войск, прибыла группа иностранных журналистов для фиксации якобы неизбирательного применения артиллерии российскими войсками.
Мизинцев добавил, что ВС России своевременно получили информацию о планах ВСУ и не поддались на провокацию.
В четверг Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский выступил с осуждением этого доклада.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.