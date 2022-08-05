https://ria.ru/20220805/provokatsiya-1807658259.html

ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ

ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022

ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ

Украинские войска открыли огонь по ВС России из жилых кварталов с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:49

2022-08-05T21:49

2022-08-05T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014635_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_001e56d19e31b68844366916309c6259.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по ВС России из жилых кварталов с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам генерал-полковника, в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр украинских войск, прибыла группа иностранных журналистов для фиксации якобы неизбирательного применения артиллерии российскими войсками.Мизинцев добавил, что ВС России своевременно получили информацию о планах ВСУ и не поддались на провокацию.В четверг Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский выступил с осуждением этого доклада.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html

https://ria.ru/20220805/grad-1807470308.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина