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ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
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https://ria.ru/20220805/provokatsiya-1807658259.html
ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ
ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ
Украинские войска открыли огонь по ВС России из жилых кварталов с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:49
2022-08-05T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по ВС России из жилых кварталов с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам генерал-полковника, в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр украинских войск, прибыла группа иностранных журналистов для фиксации якобы неизбирательного применения артиллерии российскими войсками.Мизинцев добавил, что ВС России своевременно получили информацию о планах ВСУ и не поддались на провокацию.В четверг Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский выступил с осуждением этого доклада.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
21:49 05.08.2022 (обновлено: 22:26 05.08.2022)
 
ВС России не допустили неизбирательных ударов в ответ на провокацию ВСУ

Минобороны: российские военные не ответили на провокацию ВСУ с иностранными журналистами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по ВС России из жилых кварталов с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В ночь с 30 на 31 июля 2022 года из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель – спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации", — рассказал он.

По словам генерал-полковника, в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр украинских войск, прибыла группа иностранных журналистов для фиксации якобы неизбирательного применения артиллерии российскими войсками.
Мизинцев добавил, что ВС России своевременно получили информацию о планах ВСУ и не поддались на провокацию.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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