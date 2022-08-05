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СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт - РИА Новости, 05.08.2022
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СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт
СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт - РИА Новости, 05.08.2022
СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт
Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое будет следовать в черноморский порт Украины за зерном, сообщает минобороны Турции. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:46
2022-08-05T06:46
в мире
стамбул
турция
барбадос
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое будет следовать в черноморский порт Украины за зерном, сообщает минобороны Турции."Команда Объединенного координационного центра приступила к проверке судна FULMAR S под флагом Барбадоса, которое находится на якорной стоянке на севере Стамбула, для отправки за зерном в Черноморский порт Украины", - сообщило минобороны Турции.
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в мире, стамбул, турция, барбадос
06:46 05.08.2022
 
СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт

Минобороны Турции: СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт

© AP Photo / Khalil HamraПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое будет следовать в черноморский порт Украины за зерном, сообщает минобороны Турции.
"Команда Объединенного координационного центра приступила к проверке судна FULMAR S под флагом Барбадоса, которое находится на якорной стоянке на севере Стамбула, для отправки за зерном в Черноморский порт Украины", - сообщило минобороны Турции.
Сухогруз с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
00:54
СКЦ разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины
 
В миреСтамбулТурцияБарбадос
 
 
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