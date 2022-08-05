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СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт
СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт - РИА Новости, 05.08.2022
СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт
Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое будет следовать в черноморский порт Украины за зерном, сообщает минобороны Турции. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:46
2022-08-05T06:46
2022-08-05T06:46
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое будет следовать в черноморский порт Украины за зерном, сообщает минобороны Турции."Команда Объединенного координационного центра приступила к проверке судна FULMAR S под флагом Барбадоса, которое находится на якорной стоянке на севере Стамбула, для отправки за зерном в Черноморский порт Украины", - сообщило минобороны Турции.
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в мире, стамбул, турция, барбадос
СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт
Минобороны Турции: СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт