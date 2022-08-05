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СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт

СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт - РИА Новости, 05.08.2022

СКЦ в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт

Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое будет следовать в черноморский порт Украины за зерном, сообщает минобороны Турции. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T06:46

2022-08-05T06:46

2022-08-05T06:46

в мире

стамбул

турция

барбадос

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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое будет следовать в черноморский порт Украины за зерном, сообщает минобороны Турции."Команда Объединенного координационного центра приступила к проверке судна FULMAR S под флагом Барбадоса, которое находится на якорной стоянке на севере Стамбула, для отправки за зерном в Черноморский порт Украины", - сообщило минобороны Турции.

https://ria.ru/20220805/suda-1807376725.html

стамбул

турция

барбадос

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в мире, стамбул, турция, барбадос