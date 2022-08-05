https://ria.ru/20220805/proizavodstvo-1807469640.html

Бочкарев: интерес к возведению производств в Москве вырос в четыре раза

Бочкарев: интерес к возведению производств в Москве вырос в четыре раза - РИА Новости, 05.08.2022

Бочкарев: интерес к возведению производств в Москве вырос в четыре раза

В Москве вырос в четыре раза интерес со стороны девелоперов к проектам создания производственных предприятий, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:45

2022-08-05T12:45

2022-08-05T12:45

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

экономика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость. В Москве вырос в четыре раза интерес со стороны девелоперов к проектам создания производственных предприятий, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, в первом полугодии 2022 года одобрены проекты на возведение 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости промышленного назначения - в 4,5 раза выше, чем в прошлом году.Всего, по его словам, за первое полугодие градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты на 12,5 миллиона квадратных метров недвижимости. "Это свидетельствует о том, что интерес инвесторов к строительству в Москве держится на высоком уровне, несмотря на сложную ситуацию в экономике и различные ограничения", – отметил Бочкарев.Он также добавил, что за полгода одобрено строительство 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных объектов.

https://realty.ria.ru/20220719/bochkarev-1803500001.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, экономика