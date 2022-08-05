https://ria.ru/20220805/proizavodstvo-1807469640.html
Бочкарев: интерес к возведению производств в Москве вырос в четыре раза
Бочкарев: интерес к возведению производств в Москве вырос в четыре раза - РИА Новости, 05.08.2022
Бочкарев: интерес к возведению производств в Москве вырос в четыре раза
В Москве вырос в четыре раза интерес со стороны девелоперов к проектам создания производственных предприятий, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:45
2022-08-05T12:45
2022-08-05T12:45
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147443_0:226:1709:1187_1920x0_80_0_0_ae639bf707a0d3964db454662e3aeb18.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость. В Москве вырос в четыре раза интерес со стороны девелоперов к проектам создания производственных предприятий, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, в первом полугодии 2022 года одобрены проекты на возведение 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости промышленного назначения - в 4,5 раза выше, чем в прошлом году.Всего, по его словам, за первое полугодие градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты на 12,5 миллиона квадратных метров недвижимости. "Это свидетельствует о том, что интерес инвесторов к строительству в Москве держится на высоком уровне, несмотря на сложную ситуацию в экономике и различные ограничения", – отметил Бочкарев.Он также добавил, что за полгода одобрено строительство 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных объектов.
https://realty.ria.ru/20220719/bochkarev-1803500001.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147443_0:66:1709:1348_1920x0_80_0_0_25bbd52aa6a1c590a8be59d01b85697c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, экономика
МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость. В Москве вырос в четыре раза интерес со стороны девелоперов к проектам создания производственных предприятий, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
По его словам, в первом полугодии 2022 года одобрены проекты на возведение 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости промышленного назначения - в 4,5 раза выше, чем в прошлом году.
"Увеличение объемов одобренных производственных площадей произошло преимущественно за счет интереса к строительству технопарков, производств по выпуску строительной, фармацевтической, пищевой и иной востребованной продукции", - пояснил заммэра.
Всего, по его словам, за первое полугодие градостроительно-земельная комиссия Москвы
одобрила проекты на 12,5 миллиона квадратных метров недвижимости. "Это свидетельствует о том, что интерес инвесторов к строительству в Москве держится на высоком уровне, несмотря на сложную ситуацию в экономике и различные ограничения", – отметил Бочкарев.
Он также добавил, что за полгода одобрено строительство 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных объектов.