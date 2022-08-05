https://ria.ru/20220805/priluchnyy-1807587146.html

Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие

Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие - РИА Новости, 05.08.2022

Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие

Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие: на этот раз пара отправилась на Мальдивы. Актриса делилась с подписчиками всеми этапами... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:19

2022-08-05T18:19

2022-08-05T18:19

шоубиз

знаменитости

павел прилучный

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799484588_0:238:2056:1395_1920x0_80_0_0_3606e543fb8a70311f2b14ed6051035f.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие: на этот раз пара отправилась на Мальдивы. Актриса делилась с подписчиками всеми этапами поездки – от посадки в аэропорту до купания в океане.По словам девушки, актер уже успел искупаться с акулами.Пара очень активно делится со своими поклонниками совместными съемками в социальных сетях: судя по публикациям, Павел регулярно делает актрисе трогательные подарки. Также девушка периодически появляется на съемках Прилучного. Несмотря на это, многие подписчики продолжают считать их роман пиар-ходом.

https://ria.ru/20220708/priluchnyy-1801181740.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес