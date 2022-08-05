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Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие - РИА Новости, 05.08.2022
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Шоубиз
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Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие
Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие - РИА Новости, 05.08.2022
Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие
Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие: на этот раз пара отправилась на Мальдивы. Актриса делилась с подписчиками всеми этапами... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:19
2022-08-05T18:19
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие: на этот раз пара отправилась на Мальдивы. Актриса делилась с подписчиками всеми этапами поездки – от посадки в аэропорту до купания в океане.По словам девушки, актер уже успел искупаться с акулами.Пара очень активно делится со своими поклонниками совместными съемками в социальных сетях: судя по публикациям, Павел регулярно делает актрисе трогательные подарки. Также девушка периодически появляется на съемках Прилучного. Несмотря на это, многие подписчики продолжают считать их роман пиар-ходом.
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
18:19 05.08.2022
 
Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие

Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие на Мальдивы

© Фото : Павел Прилучный/TelegramПавел Прилучный с Зепюр Брутян
Павел Прилучный с Зепюр Брутян - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Павел Прилучный/Telegram
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие: на этот раз пара отправилась на Мальдивы. Актриса делилась с подписчиками всеми этапами поездки – от посадки в аэропорту до купания в океане.
Скриншот публикации Зепюр Брутян в социальной сети
Скриншот публикации Зепюр Брутян в социальной сети
Скриншот публикации Зепюр Брутян в социальной сети
По словам девушки, актер уже успел искупаться с акулами.

"Не могу подобрать слов, какой мужчина! Павле собирается плавать с акулами, я уже имела опыт плавать с китами, теперь это память на всю жизнь. Сейчас акулы… Как думаете, соглашаться?" – игриво написала Зепюр.

Пара очень активно делится со своими поклонниками совместными съемками в социальных сетях: судя по публикациям, Павел регулярно делает актрисе трогательные подарки. Также девушка периодически появляется на съемках Прилучного. Несмотря на это, многие подписчики продолжают считать их роман пиар-ходом.
Павел Прилучный с Зепюр Брутян
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