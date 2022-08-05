https://ria.ru/20220805/priluchnyy-1807587146.html
Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие
Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие - РИА Новости, 05.08.2022
Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие
Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие: на этот раз пара отправилась на Мальдивы. Актриса делилась с подписчиками всеми этапами... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:19
2022-08-05T18:19
2022-08-05T18:19
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие: на этот раз пара отправилась на Мальдивы. Актриса делилась с подписчиками всеми этапами поездки – от посадки в аэропорту до купания в океане.По словам девушки, актер уже успел искупаться с акулами.Пара очень активно делится со своими поклонниками совместными съемками в социальных сетях: судя по публикациям, Павел регулярно делает актрисе трогательные подарки. Также девушка периодически появляется на съемках Прилучного. Несмотря на это, многие подписчики продолжают считать их роман пиар-ходом.
https://ria.ru/20220708/priluchnyy-1801181740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
Прилучный увез возлюбленную Брутян в новое путешествие
Павел Прилучный увез возлюбленную Зепюр Брутян в новое путешествие на Мальдивы