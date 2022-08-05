https://ria.ru/20220805/premiya-1807539292.html

На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности

На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности - РИА Новости, 05.08.2022

На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности

Лауреатов премии губернатора в сфере промышленности имени Геннадия Саковича определили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:28

2022-08-05T15:28

2022-08-05T15:30

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алтайский государственный технический университет

промышленность

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Лауреатов премии губернатора в сфере промышленности имени Геннадия Саковича определили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.По данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края, при оценке претендентов на присуждение премии учитывались квалификация, достижения в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности или инновационные решения, направленные на повышение производительности труда, существенное улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение экологии в крае. Кроме того, учтено наличие государственных, краевых, ведомственных наград в сфере промышленности."На основании оценки заявок по балльной системе лауреатами признаны: начальник научно-исследовательской лаборатории Бийского олеумного завода Виталий Заславец; президент акционерного общества "Алтайвитамины" Юрий Кошелев, заместитель руководителя конструкторско-технологического отдела Бийского завода стеклопластиков Анатолий Луговой, генеральный директор федерального научно-производственного центра "Алтай" Борис Певченко, ведущий научный сотрудник Алтайского государственного технического университета Сергей Сороченко", - уточняет пресс-служба.Победители получат дипломы губернатора Алтайского края и премию в размере 125 тысяч рублей. Геннадий Сакович, имени которого присуждаемая премия - почетный гражданин Алтайского края, много лет возглавлял федеральный научно-производственный центр "Алтай".

https://ria.ru/20220726/altay-1805065241.html

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общество, алтайский государственный технический университет, промышленность