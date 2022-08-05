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На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности - РИА Новости, 05.08.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20220805/premiya-1807539292.html
На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности
На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности - РИА Новости, 05.08.2022
На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности
Лауреатов премии губернатора в сфере промышленности имени Геннадия Саковича определили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:28
2022-08-05T15:30
алтайский край
общество
алтайский государственный технический университет
промышленность
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Лауреатов премии губернатора в сфере промышленности имени Геннадия Саковича определили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.По данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края, при оценке претендентов на присуждение премии учитывались квалификация, достижения в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности или инновационные решения, направленные на повышение производительности труда, существенное улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение экологии в крае. Кроме того, учтено наличие государственных, краевых, ведомственных наград в сфере промышленности."На основании оценки заявок по балльной системе лауреатами признаны: начальник научно-исследовательской лаборатории Бийского олеумного завода Виталий Заславец; президент акционерного общества "Алтайвитамины" Юрий Кошелев, заместитель руководителя конструкторско-технологического отдела Бийского завода стеклопластиков Анатолий Луговой, генеральный директор федерального научно-производственного центра "Алтай" Борис Певченко, ведущий научный сотрудник Алтайского государственного технического университета Сергей Сороченко", - уточняет пресс-служба.Победители получат дипломы губернатора Алтайского края и премию в размере 125 тысяч рублей. Геннадий Сакович, имени которого присуждаемая премия - почетный гражданин Алтайского края, много лет возглавлял федеральный научно-производственный центр "Алтай".
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общество, алтайский государственный технический университет, промышленность
15:28 05.08.2022 (обновлено: 15:30 05.08.2022)
 
На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности

В Алтайском крае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности

CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator / Алтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator /
Алтайский край. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Лауреатов премии губернатора в сфере промышленности имени Геннадия Саковича определили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Глава региона Виктор Томенко утвердил итоги конкурса на соискание премии губернатора Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Саковича. В этом году конкурс прошел в третий раз", - говорится в сообщении.
По данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края, при оценке претендентов на присуждение премии учитывались квалификация, достижения в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности или инновационные решения, направленные на повышение производительности труда, существенное улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение экологии в крае. Кроме того, учтено наличие государственных, краевых, ведомственных наград в сфере промышленности.
"На основании оценки заявок по балльной системе лауреатами признаны: начальник научно-исследовательской лаборатории Бийского олеумного завода Виталий Заславец; президент акционерного общества "Алтайвитамины" Юрий Кошелев, заместитель руководителя конструкторско-технологического отдела Бийского завода стеклопластиков Анатолий Луговой, генеральный директор федерального научно-производственного центра "Алтай" Борис Певченко, ведущий научный сотрудник Алтайского государственного технического университета Сергей Сороченко", - уточняет пресс-служба.
Победители получат дипломы губернатора Алтайского края и премию в размере 125 тысяч рублей. Геннадий Сакович, имени которого присуждаемая премия - почетный гражданин Алтайского края, много лет возглавлял федеральный научно-производственный центр "Алтай".
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