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Китай сделал представление послу Японии из-за заявления G7 по Тайваню - РИА Новости, 05.08.2022
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Китай сделал представление послу Японии из-за заявления G7 по Тайваню
Китай сделал представление послу Японии из-за заявления G7 по Тайваню - РИА Новости, 05.08.2022
Китай сделал представление послу Японии из-за заявления G7 по Тайваню
Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли вызвал посла Японии в КНР Таруми Хидео и сделал ему представление из-за совместного заявления глав МИД G7 по... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:58
2022-08-05T06:58
в мире
нэнси пелоси
цай инвэнь
китай
тайвань
япония
мид кнр
g7
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли вызвал посла Японии в КНР Таруми Хидео и сделал ему представление из-за совместного заявления глав МИД G7 по Тайваню, передает в пятницу Центральное телевидение Китая.Как отмечается в сообщении, Дэн Ли заявил, что Япония вместе с другими странами G7 выступила с "ошибочным заявлением" в отношении Тайваня, смешав правильное и неправильное, серьезно нарушив основные нормы международных отношений и принципы четырех политических документов между Китаем и Японией. По его словам, это заявление посылает международному сообществу серьезный "ошибочный сигнал"."Китай решительно выступает против и решительно осуждает это", - приводит телеканал слова китайского дипломата.Дэн Ли подчеркнул, что тайваньский вопрос является политической основой китайско-японских отношений, и призвал Японию прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.Ранее МИД КНР также вызвал дипломатов других стран G7 и сделал им соответствующие представления. Дэн Ли заявил, что ни одна страна не должна недооценивать твердую решимость, твердую волю и широкие возможности китайского правительства и народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также добиваться воссоединения родины.Главы МИД стран G7 ранее выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности, военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807219038.html
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807370291.html
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в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, китай, тайвань, япония, мид кнр, g7, визит пелоси на тайвань
06:58 05.08.2022
 
Китай сделал представление послу Японии из-за заявления G7 по Тайваню

МИД Китая сделал представление послу Японии из-за совместного заявления G7 по Тайваню

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли вызвал посла Японии в КНР Таруми Хидео и сделал ему представление из-за совместного заявления глав МИД G7 по Тайваню, передает в пятницу Центральное телевидение Китая.
Как отмечается в сообщении, Дэн Ли заявил, что Япония вместе с другими странами G7 выступила с "ошибочным заявлением" в отношении Тайваня, смешав правильное и неправильное, серьезно нарушив основные нормы международных отношений и принципы четырех политических документов между Китаем и Японией. По его словам, это заявление посылает международному сообществу серьезный "ошибочный сигнал".
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Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков
"Китай решительно выступает против и решительно осуждает это", - приводит телеканал слова китайского дипломата.
Дэн Ли подчеркнул, что тайваньский вопрос является политической основой китайско-японских отношений, и призвал Японию прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.
Ранее МИД КНР также вызвал дипломатов других стран G7 и сделал им соответствующие представления. Дэн Ли заявил, что ни одна страна не должна недооценивать твердую решимость, твердую волю и широкие возможности китайского правительства и народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также добиваться воссоединения родины.
Главы МИД стран G7 ранее выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности, военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреНэнси ПелосиЦай ИнвэньКитайТайваньЯпонияМИД КНРG7Визит Пелоси на Тайвань
 
 
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