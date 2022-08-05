https://ria.ru/20220805/pozhary-1807377324.html

Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.08.2022

Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 36 природных пожаров на площади 7 090 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T01:01

2022-08-05T01:01

2022-08-05T01:01

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 36 природных пожаров на площади 7 090 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2022 года в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 7 090 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 5 августа в стране действовало 130 лесных пожаров на площади 126 400 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действуют 15 пожаров на площади 51 463 гектара.

https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807154010.html

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2022

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происшествия, россия