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Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.08.2022
Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 36 природных пожаров на площади 7 090 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:01
2022-08-05T01:01
2022-08-05T01:01
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 36 природных пожаров на площади 7 090 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2022 года в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 7 090 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 5 августа в стране действовало 130 лесных пожаров на площади 126 400 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действуют 15 пожаров на площади 51 463 гектара.
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происшествия, россия
Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров в России за сутки