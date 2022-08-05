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На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск
На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 05.08.2022
На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск
В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:14
2022-08-05T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами, заявили в Минобороны России."Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины
21:14 05.08.2022
 
На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск

Минобороны: на Запорожской АЭС загорелся водородопровод из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами, заявили в Минобороны России.
"Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами", - говорится в сообщении.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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