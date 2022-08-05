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На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск

На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 05.08.2022

На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск

В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:14

2022-08-05T21:14

2022-08-05T21:14

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами, заявили в Минобороны России."Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220803/zaporozhe-1806871134.html

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в мире, украина, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины