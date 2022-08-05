https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html

Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО

Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО - РИА Новости, 05.08.2022

Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО

Резонансное видео, в котором югорские пожарные передвигаются посреди охваченной огнем местности, сняли, когда они выбирались из "огненной ловушки" при тушении... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:50

2022-08-05T18:50

2022-08-05T20:39

происшествия

нягань

березовский

нефтеюганский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Резонансное видео, в котором югорские пожарные передвигаются посреди охваченной огнем местности, сняли, когда они выбирались из "огненной ловушки" при тушении лесного пожара в 15 километрах от Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.Он добавил, что видео снимали на просеке, где горела трава на 30 метрах, эта местность сложнопроходимая, а по кадрам видно, что спасатели передвигаются на болотоходе.В пресс-службе добавили, что пожар локализировали только со стороны города, но он действует с середины июля на площади 1500 гектаров. Его тушение затруднено особенностями местности.Со 2 августа в Югре введен режим ЧС, за минувшие сутки площадь лесных пожаров в регионе выросла в два раза и составила 42 тысячи гектаров, в четверг лесные пожары были только на площади более 21 тысячи гектаров. Сейчас в ХМАО действует 54 пожара (на 42 тысячах гектаров), девять из них локализированы (на трех тысячах гектаров), сообщило региональное ГУ МЧС.В населенных пунктах Березовского, Октябрьского Советского, Ханты-Мансийского и частично Нефтеюганского районов может наблюдаться смог, Роспотребнадзор замеряет уровни концентраций вредных веществ в атмосфере, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220805/pozhary-1807377324.html

https://ria.ru/20220729/medvedi-1805904156.html

нягань

березовский

нефтеюганский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В дыму и пламени: пожарные на трассе Нягань-Талинка вырвались из огненной ловушки В дыму и пламени: пожарные на трассе Нягань-Талинка вырвались из огненной ловушки. 2022-08-05T18:50 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нягань, березовский, нефтеюганский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)