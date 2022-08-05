Рейтинг@Mail.ru
Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html
Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО
Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО - РИА Новости, 05.08.2022
Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО
Резонансное видео, в котором югорские пожарные передвигаются посреди охваченной огнем местности, сняли, когда они выбирались из "огненной ловушки" при тушении... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:50
2022-08-05T20:39
происшествия
нягань
березовский
нефтеюганский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807515087_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64881bc497eda94a78d944d2ea1bf81f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Резонансное видео, в котором югорские пожарные передвигаются посреди охваченной огнем местности, сняли, когда они выбирались из "огненной ловушки" при тушении лесного пожара в 15 километрах от Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.Он добавил, что видео снимали на просеке, где горела трава на 30 метрах, эта местность сложнопроходимая, а по кадрам видно, что спасатели передвигаются на болотоходе.В пресс-службе добавили, что пожар локализировали только со стороны города, но он действует с середины июля на площади 1500 гектаров. Его тушение затруднено особенностями местности.Со 2 августа в Югре введен режим ЧС, за минувшие сутки площадь лесных пожаров в регионе выросла в два раза и составила 42 тысячи гектаров, в четверг лесные пожары были только на площади более 21 тысячи гектаров. Сейчас в ХМАО действует 54 пожара (на 42 тысячах гектаров), девять из них локализированы (на трех тысячах гектаров), сообщило региональное ГУ МЧС.В населенных пунктах Березовского, Октябрьского Советского, Ханты-Мансийского и частично Нефтеюганского районов может наблюдаться смог, Роспотребнадзор замеряет уровни концентраций вредных веществ в атмосфере, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220805/pozhary-1807377324.html
https://ria.ru/20220729/medvedi-1805904156.html
нягань
березовский
нефтеюганский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В дыму и пламени: пожарные на трассе Нягань-Талинка вырвались из огненной ловушки
В дыму и пламени: пожарные на трассе Нягань-Талинка вырвались из огненной ловушки.
2022-08-05T18:50
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807515087_326:0:1766:1080_1920x0_80_0_0_087b1b5430ba4604b09a88b48b025993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нягань, березовский, нефтеюганский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:50 05.08.2022 (обновлено: 20:39 05.08.2022)
 
Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО

"Филиал ада": пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Резонансное видео, в котором югорские пожарные передвигаются посреди охваченной огнем местности, сняли, когда они выбирались из "огненной ловушки" при тушении лесного пожара в 15 километрах от Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Изначально не было никакой огненной ловушки. Это пожар лесного массива в порядка 15 километрах от Нягани, вчера складывались предпосылки на одном из участков для возникновения верхового пожара, было принято решение о смене дислокации (пожарных)", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что видео снимали на просеке, где горела трава на 30 метрах, эта местность сложнопроходимая, а по кадрам видно, что спасатели передвигаются на болотоходе.
В пресс-службе добавили, что пожар локализировали только со стороны города, но он действует с середины июля на площади 1500 гектаров. Его тушение затруднено особенностями местности.
Противопожарный вертолет - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 01:01
Лесопожарные службы потушили 36 природных пожаров за сутки
Со 2 августа в Югре введен режим ЧС, за минувшие сутки площадь лесных пожаров в регионе выросла в два раза и составила 42 тысячи гектаров, в четверг лесные пожары были только на площади более 21 тысячи гектаров. Сейчас в ХМАО действует 54 пожара (на 42 тысячах гектаров), девять из них локализированы (на трех тысячах гектаров), сообщило региональное ГУ МЧС.
В населенных пунктах Березовского, Октябрьского Советского, Ханты-Мансийского и частично Нефтеюганского районов может наблюдаться смог, Роспотребнадзор замеряет уровни концентраций вредных веществ в атмосфере, добавили в ведомстве.
Медведь - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 16:20Туризм
На Колыме медведи помешали тушению возгорания в заповеднике
 
ПроисшествияНяганьБерезовскийНефтеюганский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала