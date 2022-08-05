https://ria.ru/20220805/pozhar-1807457621.html

В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела

В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела - РИА Новости, 05.08.2022

В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела

Пожар в больнице №17 в Донецке, которая ранее подверглась обстрелу со стороны украинских войск, ликвидирован, пострадали четыре человека, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пожар в больнице №17 в Донецке, которая ранее подверглась обстрелу со стороны украинских войск, ликвидирован, пострадали четыре человека, сообщает МЧС ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка."Сегодня в 10.13 (совпадает с мск) на линию 101 поступило сообщение о пожаре в городской больнице №17, расположенной на проспекте Панфилова в Куйбышевском районе города Донецка. К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли на площади 2 м2 в результате попадания взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отметили в МЧС ДНР, в 10.32 пожар был ликвидирован."По оперативной информации, пострадало 4 человека, в том числе - 1 ребенок", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220805/sud-1807386912.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина