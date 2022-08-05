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В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела
В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела - РИА Новости, 05.08.2022
В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела
Пожар в больнице №17 в Донецке, которая ранее подверглась обстрелу со стороны украинских войск, ликвидирован, пострадали четыре человека, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:10
2022-08-05T12:10
2022-08-05T12:17
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пожар в больнице №17 в Донецке, которая ранее подверглась обстрелу со стороны украинских войск, ликвидирован, пострадали четыре человека, сообщает МЧС ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка."Сегодня в 10.13 (совпадает с мск) на линию 101 поступило сообщение о пожаре в городской больнице №17, расположенной на проспекте Панфилова в Куйбышевском районе города Донецка. К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли на площади 2 м2 в результате попадания взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отметили в МЧС ДНР, в 10.32 пожар был ликвидирован."По оперативной информации, пострадало 4 человека, в том числе - 1 ребенок", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
12:10 05.08.2022 (обновлено: 12:17 05.08.2022)
В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела
В Донецке потушили пожар в больнице, возникший из-за обстрела, пострадали четыре человека