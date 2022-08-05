https://ria.ru/20220805/pozhar-1807440935.html
Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили
Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили - РИА Новости, 05.08.2022
Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили
Пожар в двухэтажном придорожном кафе возле Тольятти потушили, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:39
2022-08-05T11:39
2022-08-05T11:55
происшествия
тольятти
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Пожар в двухэтажном придорожном кафе возле Тольятти потушили, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд. Из горящего здания эвакуировали 10 человек."В 11.33 (10.33 мск) пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС, никто не пострадал.
https://ria.ru/20220804/ozon-1807241465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти
11:39 05.08.2022 (обновлено: 11:55 05.08.2022)
Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили
Пожар в двухэтажном придорожном кафе под Тольятти потушили