https://ria.ru/20220805/pozhar-1807440935.html

Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили

Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили - РИА Новости, 05.08.2022

Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили

Пожар в двухэтажном придорожном кафе возле Тольятти потушили, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:39

2022-08-05T11:39

2022-08-05T11:55

происшествия

тольятти

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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Пожар в двухэтажном придорожном кафе возле Тольятти потушили, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд. Из горящего здания эвакуировали 10 человек."В 11.33 (10.33 мск) пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220804/ozon-1807241465.html

тольятти

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тольятти