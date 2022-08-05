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Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили - РИА Новости, 05.08.2022
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Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили
Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили - РИА Новости, 05.08.2022
Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили
Пожар в двухэтажном придорожном кафе возле Тольятти потушили, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:39
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происшествия
тольятти
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Пожар в двухэтажном придорожном кафе возле Тольятти потушили, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд. Из горящего здания эвакуировали 10 человек."В 11.33 (10.33 мск) пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС, никто не пострадал.
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происшествия, тольятти
11:39 05.08.2022 (обновлено: 11:55 05.08.2022)
 
Пожар в придорожном кафе под Тольятти потушили

Пожар в двухэтажном придорожном кафе под Тольятти потушили

© ГУ МЧС России по Самарской областиТушение пожара в придорожное кафе возле Тольятти
Тушение пожара в придорожное кафе возле Тольятти
© ГУ МЧС России по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Пожар в двухэтажном придорожном кафе возле Тольятти потушили, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд. Из горящего здания эвакуировали 10 человек.
"В 11.33 (10.33 мск) пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, никто не пострадал.
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