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Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе - РИА Новости, 05.08.2022
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Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе
Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе - РИА Новости, 05.08.2022
Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе
Двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:20
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происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Происходит возгорание двухэтажного здания придорожного кафе на площади 750 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, из горящего здания эвакуировали 10 человек. Для тушения пожара сформированы три боевых участка. К тушению пожара привлечены 120 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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происшествия, тольятти
11:20 05.08.2022 (обновлено: 11:34 05.08.2022)
 
Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе

Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе на площади 750 квадратов

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит возгорание двухэтажного здания придорожного кафе на площади 750 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, из горящего здания эвакуировали 10 человек. Для тушения пожара сформированы три боевых участка. К тушению пожара привлечены 120 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
 
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