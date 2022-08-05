https://ria.ru/20220805/pozhar-1807430798.html

Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе

Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе - РИА Новости, 05.08.2022

Под Тольятти загорелось двухэтажное кафе

Двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:20

2022-08-05T11:20

2022-08-05T11:34

происшествия

тольятти

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двухэтажное придорожное кафе загорелось на площади порядка 750 квадратных метров возле Тольятти, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Происходит возгорание двухэтажного здания придорожного кафе на площади 750 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, из горящего здания эвакуировали 10 человек. Для тушения пожара сформированы три боевых участка. К тушению пожара привлечены 120 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

https://ria.ru/20220805/pozhar-1807384564.html

тольятти

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тольятти