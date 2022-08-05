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Посольство России в США прокомментировало доклад правозащитников по Украине
Посольство России в США прокомментировало доклад правозащитников по Украине - РИА Новости, 05.08.2022
Посольство России в США прокомментировало доклад правозащитников по Украине
Доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T05:20
2022-08-05T05:20
2022-08-05T11:14
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее, заявило Посольство России в США.В четверг был опубликован доклад Amnesty International, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей."Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее", — говорится в заявлении посольства.Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы."Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими вооруженными силами "военных преступлений" преследует лишь одну цель — исказить истинное положение дел", — заявили они. По мнению посольства, тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по "накачке" киевского режима смертоносными вооружениями.
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в мире, сша, amnesty international, россия
05:20 05.08.2022 (обновлено: 11:14 05.08.2022)
Посольство России в США прокомментировало доклад правозащитников по Украине
Посольство России в США о докладе правозащитников по Украине: замалчивать правду сложно