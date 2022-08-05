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Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе - РИА Новости, 05.08.2022
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Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе
Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе - РИА Новости, 05.08.2022
Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе
Полиция США сообщила об "активном инциденте" со стрельбой в крупнейшем торговом центре страны – "молле Америки" в городе Миннеаполисе. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:34
2022-08-05T01:34
в мире
сша
миннеаполис
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Полиция США сообщила об "активном инциденте" со стрельбой в крупнейшем торговом центре страны – "молле Америки" в городе Миннеаполисе.В социальных сетях расходятся видеоролики и фотографии, на которых, предположительно, запечатлена стрельба внутри здания, разбегающиеся посетители, подозреваемый и вооруженные полицейские."Мы сейчас реагируем на активный инцидент внутри "молла Америки" - с северо-западной стороны. На месте находится множество сотрудников", - написал в Twitter местный полицейский участок.Сам торговый центр сообщил, что здание блокировано полицией.Информации о пострадавших не поступало.
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в мире, сша, миннеаполис
01:34 05.08.2022
 
Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе

Полиция США блокировала торговый центр в Миннеаполисе на фоне сообщений о стрельбе

© AP Photo / Wade PayneАмериканские полицейские
Американские полицейские - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Wade Payne
Американские полицейские . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Полиция США сообщила об "активном инциденте" со стрельбой в крупнейшем торговом центре страны – "молле Америки" в городе Миннеаполисе.
В социальных сетях расходятся видеоролики и фотографии, на которых, предположительно, запечатлена стрельба внутри здания, разбегающиеся посетители, подозреваемый и вооруженные полицейские.
"Мы сейчас реагируем на активный инцидент внутри "молла Америки" - с северо-западной стороны. На месте находится множество сотрудников", - написал в Twitter местный полицейский участок.
Сам торговый центр сообщил, что здание блокировано полицией.
Информации о пострадавших не поступало.
Машина полиции в США - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
00:32
Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска
 
В миреСШАМиннеаполис
 
 
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