https://ria.ru/20220805/politsiya-1807378703.html

Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе

Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе - РИА Новости, 05.08.2022

Полиция закрыла крупнейший торговый центр США на фоне сообщений о стрельбе

Полиция США сообщила об "активном инциденте" со стрельбой в крупнейшем торговом центре страны – "молле Америки" в городе Миннеаполисе. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T01:34

2022-08-05T01:34

2022-08-05T01:34

в мире

сша

миннеаполис

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Полиция США сообщила об "активном инциденте" со стрельбой в крупнейшем торговом центре страны – "молле Америки" в городе Миннеаполисе.В социальных сетях расходятся видеоролики и фотографии, на которых, предположительно, запечатлена стрельба внутри здания, разбегающиеся посетители, подозреваемый и вооруженные полицейские."Мы сейчас реагируем на активный инцидент внутри "молла Америки" - с северо-западной стороны. На месте находится множество сотрудников", - написал в Twitter местный полицейский участок.Сам торговый центр сообщил, что здание блокировано полицией.Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20220805/smert-1807375948.html

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в мире, сша, миннеаполис