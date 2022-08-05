https://ria.ru/20220805/politika-1807467128.html
Песков оценил возможность сделки по металлам, аналогичной продуктовой
Песков оценил возможность сделки по металлам, аналогичной продуктовой - РИА Новости, 05.08.2022
Песков оценил возможность сделки по металлам, аналогичной продуктовой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности заключения сделки по металлам, аналогичной продуктовой, заявил, что официально ничего не... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:39
2022-08-05T12:39
2022-08-05T12:39
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности заключения сделки по металлам, аналогичной продуктовой, заявил, что официально ничего не формулировалось, нужно решить вопрос с санкциями."Все зависит от деталей. Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию, как-то официально ничего пока не формулировалось, поэтому это надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение", - сказал Песков.По его словам, в любом случае решение таких вопросов невозможно без прямой увязки к теме ограничений, которые действуют в отношении российских производителей, в данном случае производителей металлов.
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807404759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Песков оценил возможность сделки по металлам, аналогичной продуктовой
Пресс-секретарь Песков о возможности сделки по металлам: надо решить вопрос с санкциями
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности заключения сделки по металлам, аналогичной продуктовой, заявил, что официально ничего не формулировалось, нужно решить вопрос с санкциями.
"Все зависит от деталей. Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию, как-то официально ничего пока не формулировалось, поэтому это надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение", - сказал Песков.
По его словам, в любом случае решение таких вопросов невозможно без прямой увязки к теме ограничений, которые действуют в отношении российских производителей, в данном случае производителей металлов.