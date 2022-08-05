https://ria.ru/20220805/politika-1807467128.html

Песков оценил возможность сделки по металлам, аналогичной продуктовой

Песков оценил возможность сделки по металлам, аналогичной продуктовой - РИА Новости, 05.08.2022

Песков оценил возможность сделки по металлам, аналогичной продуктовой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности заключения сделки по металлам, аналогичной продуктовой, заявил, что официально ничего не... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:39

2022-08-05T12:39

2022-08-05T12:39

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности заключения сделки по металлам, аналогичной продуктовой, заявил, что официально ничего не формулировалось, нужно решить вопрос с санкциями."Все зависит от деталей. Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию, как-то официально ничего пока не формулировалось, поэтому это надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение", - сказал Песков.По его словам, в любом случае решение таких вопросов невозможно без прямой увязки к теме ограничений, которые действуют в отношении российских производителей, в данном случае производителей металлов.

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807404759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия